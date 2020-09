SMA Solar ist heute im Bullenmodus. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund fünf Prozent aus. Ein Anteilsschein verteuert sich damit auf 39,54 EUR. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund eins Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 40,02 EUR. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Anleger, die für die Zukunft von SMA Solar eher schwarz sehen, für die könnte sich ein Baisse-Einstieg heute lohnen. Trader, die sich auf Puts spezialisiert haben, bekommen nämlich einen kräftigen Nachlass. Für alle, die bei SMA Solar ohnehin auf steigende Kurse setzen, gibt der heutige Tag ordentlich Rückenwind.

Fazit: Wie es bei SMA Solar weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.