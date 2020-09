Volkswagen bringt zwei Green Bonds an den Markt

Grüne Anleihe sind aktuell modern. Am Nachmittag emittiert die Commerzbank eine entsprechende Anleihe über 500 Millionen Euro, am Abend meldet Volkswagen die Emission von Green Bonds im Volumen von 2 Milliarden Euro. Es handelt sich dabei um zwei Anleihen, die eine Laufzeit von acht bzw. zwölf Jahren haben. Verzinst sind die Papiere mit 0,875 Prozent bzw. 1,25 Prozent.Das frische Geld fließt in den Modularen ...