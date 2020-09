Dass man derzeit bei TUI ganz starke Nerven haben muss, ist ja allen bekannt. Aber dass man sich nochmal auf so krasse Abstürze gefasst machen müsste, dürfte auch den letzten Sympathisanten dieser Aktie aus den Socken gehauen haben! TUI zeigt sich heute in einer außergewöhnlich schlechten Verfassung und muss unfassbare Verluste in Kauf nehmen. Wie reagieren die Anleger?

Der Reiseveranstalter aus Hannover macht momentan richtig schwere Zeiten durch. Die Coronakrise mit seinen Auswirkungen trifft die Reisebranche extrem hart und TUI hat noch kein Gegenmittel gegen diese schwere Zeit gefunden. Die Umsätze brechen weiter ein und es ist nur schwer zu sagen, wann wieder bessere Zeiten kommen könnten. Anleger haben es hier derzeit extrem schlecht getroffen.

TUI musste heute sogar in Kauf nehmen, dass die Marke der 3 Euro unterschritten wurde. Das konnte zuletzt im Mai verzeichnet werden, also in einer Hochphase der Coronakrise. Aber steigende Fallzahlen sorgen auch für Sorgenfalten in der Reisebranche, weshalb der Kurs um 8,13 Prozent und 0,263 Euro gesunken ist. Somit hat der Touristikkonzern nur noch einen Aktienwert von 2,972 Euro pro Aktie!

Fazit: Kann TUI sich nochmal berappeln? Es sieht sehr schlecht aus für den deutschen Touristikkonzern. Wir haben die Kurstafel analysiert. Was dabei herauskommt, sehen Sie hier.