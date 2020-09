Wenn der DAX in den nächsten Monaten nicht wieder zu neuen Höhen aufbricht, dann wird sich eine Investition in Stay-Low-Scheine bezahlt machen.

Die seit Mitte März anhaltende Aufwärtsbewegung des DAX (ISIN: DE0008469008) führte den Index bis zum 3.9.20 auf einen Tageshöchststand von 13.460 Punkten. Zum Allzeithoch von 13.800 Punkten fehlten nur mehr 340 Punkte. Seit diesem Nach-Corona-Hoch geriet der DAX allerdings deutlich unter Druck. Allein am 21.9.20 gab der Index um 4,57 Prozent nach und beendete den Handelstag bei 12.542 Punkten. Obwohl der DAX im frühen Handel des 22.9.20 wieder deutlich oberhalb von 12.600 Punkten notierte, erscheint es wegen wenig erfreulicher Unternehmensnachrichten derzeit als eher unwahrscheinlich, dass der DAX in kurzer Zeit sein altes Hoch erreichen oder überwinden kann.

Risikobereite Anleger, die dem DAX zwar durchwegs wieder Steigerungspotenzial zutrauen, die aber nicht damit rechnen, dass der Index in nächster Zeit keinen neuen massiven Höhenflug zutrauen, könnten eine Investition in Stay-Low-Optionsscheine in Erwägung ziehen. Stay-Low-Optionsscheine auf den DAX eröffnen auch dann interessante Renditechancen, wenn der Index seine Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen kann. Bei einem stagnierenden oder fallenden DAX werden die Stay-Low-Scheine ohnehin die in Aussicht stehenden Maximalrenditen abwerfen.