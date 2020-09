NanoRepro springt nochmal auf den Coronatest-Zug auf

Nachdem NanoRepros erster Corona-Antikörpertest wohl nicht die Erwartungen erfüllen konnte, nimmt das Unternehmen nun einen zweiten Test in das Produktportfolio auf. Man habe den Vertrieb eines Antigentests gestartet, so die Marburger am Dienstag. Dieser in Kanada hergestellte Test solle 15 Minuten nach der Probeentnahme per Mund-Rachen- oder Nasen-Rachen-Abstrich ein Ergebnis anzeigen und weise Nukleoproteine des Virus nach, heißt ...