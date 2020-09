Für TUI wird es jeden Tag ein bisschen schlimmer, auf dem Markt zurechtzukommen. Der Reiseveranstalter aus Hannover bekommt jeden Tag aufs Neue schlechte Nachrichten verkündet, die die Urlaubslage in wichtigen Urlaubsregionen enorm verschlechtert. Für TUI wird es also zunehmend schwieriger, Umsätze zu generieren, wenn die Risikogebiete stetig wieder zunehmen.

Am gestrigen Tage hat sich herausgestellt, dass weitere 11 Gebiete im EU-Ausland zu Risikogebieten gehören werden. Das macht es für TUI nicht leichter, Urlauber in die Ferien zu schicken und eine Auslastung bei den Reisen zu erreichen. Zudem wird die Lage auf Mallorca, dem beliebtesten Urlaubsziel der Deutschen, nicht einfacher, wodurch TUI wichtige Einnahmen entgehen.

Für TUI kommt es also momentan knüppeldick, was sich auch in diesem Ausmaß auf dem Aktienmarkt niederschlägt. Die Tendenz zeigt klar nach unten und der Aktienkurs musste auch heute wieder eine Abnahme von 0,54 Prozent in Kauf nehmen. Das entspricht 0,016 Euro, wodurch die Aktie nur noch einen Wert von 2,961 Euro aufweisen kann. Harte Zeiten also für den Reiseveranstalter!

Fazit: Kann TUI sich nochmal berappeln? Es sieht sehr schlecht aus für den deutschen Touristikkonzern. Wir haben die Kurstafel analysiert. Was dabei herauskommt, sehen Sie hier.