Erster entwicklungsfähiger Super-SUV der Welt, HiPhi X, im Verkauf für RMB ￥ 680.000

BEIJING, 28. September 2020 /PRNewswire/ -- Human Horizons aus Shanghai kündigte heute seinen neuesten Zuwachs in der Welt der Super-Elektroautos an. Der HiPhi X, der offiziell auf der Beijing Auto Show 2020 vorgestellt wurde, verwischt die Grenze zwischen Spitzentechnologie und Luxus und schafft ein neues Marktsegment für Autos, TECHLUXE. Der mit einer Reihe weltweit führender Funktionen ausgestattete elektro-smarte Serien-Super-SUV HiPhi X wird in China als Viersitzer für RMB ¥ 800.000 und als Sechssitzer für RMB ¥ 680.000 verkauft, wobei die ersten 3.000 Besitzer eine lebenslange Servicegarantie erhalten.

Bei der Produktion eines Fahrzeugs für den Massenmarkt mit all den Spitzentechnologien, die normalerweise den Forschungs- und Entwicklungslabors vorbehalten sind, sah sich das Team von Human Horizons einer Reihe großer Herausforderungen gegenüber. Abgesehen davon, dass sie einfach nur Komponenten zusammensetzen, haben sie sich auch auf Sicherheitsmaßnahmen, Benutzererfahrung und visuelle Ästhetik konzentriert. Geleitet von den drei Leitprinzipien „Design definiert durch Szenarien, Fahrzeug definiert durch Software und Wert definiert durch Co-Kreation", ist der HiPhi X eine Kombination aus hochentwickelter Software, intelligenter Hardware und elegantem Design. Für den gemeinsamen Gebrauch gebaut, ist diese Beziehung vergleichbar damit, wie Smartphones die früheren Generationen von Mobiltelefonen ersetzt haben.

Der Gründer von Human Horizons und HiPhi, Ding Lei, erklärte: „Angesichts der großen Veränderungen in der Automobilindustrie, die durch neue Technologien wie das Internet, erneuerbare Energien, künstliche Intelligenz und 5G-Kommunikation vorangetrieben werden, haben wir bei Human Horizons den HiPhi entwickelt." Indem wir in Übereinstimmung mit unseren drei Leitprinzipien handeln, hoffen wir, gemeinsam mit unseren engagierten Kunden die Zukunft des Transports zu erforschen. HiPhi ist für Pioniere gedacht, für Menschen, die die Freiheit suchen, Neues zu schaffen und zu erforschen. Menschen, die im Kern davon überzeugt sind, mehr zu wollen, und die ständig danach streben werden, mehr zu erreichen, indem sie die Grenzen der menschlichen Fähigkeiten ausreizen. Mit Blick auf diese Menschen haben wir die traditionelle Denkweise im Automobilbau bereits überwunden und unser Denken in drei neuen Dimensionen verankert, um die Fahrzeuge von morgen zu entwerfen: HUA („H" Leistungsintelligenz, „U" V2X-Zusammenarbeit und „A" Konnektivität und gemeinsame Nutzung). Wir sind entschlossen, die Erfahrung einer Luxusmarke mit neuen Technologien unter dem Begriff TECHLUXE zu verbinden und den HiPhi X zu einem Meilenstein in der Welt der intelligenten Elektroautos zu machen."