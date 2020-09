E.ON Drive unterstützt E-Auto-Marathonfahrt (FOTO)

Oberstdorf/München (ots) - Auftakt in Oberstdorf zu einem echtenE-Auto-Marathon: 20.000 Kilometer geht es ab heute mit dem neuenvollelektrischen VW ID.3* quer durch Deutschland, mit Stopps an allenSchnellladesäulen im Land und gesponsert u.a. von E.ON Drive. Beim Start des"Marathonfahrers" Rainer Zietlow und seinem Team vor Ort in Oberstdorf mitdabei: ein Modell der mobilen ultraschnellen Ladesäule E.ON Drive Booster, derenFeldtest gerade startet. "Mit dieser Fahrt wollen wir gemeinsam zeigen, was mitElektromobilität bereits heute alles in Deutschland möglich ist", erklärtChristoph Ebert, Head of eMobility Germany bei E.ON Drive.Die neue innovative Ladelösung E.ON Drive Booster macht es möglich,Ultraschnell-Ladesäulen ohne Tiefbau oder Netzanschluss nahezu überall und zudeutlich günstigeren Kosten zu installieren als bisher. In Oberstdorf im Allgäuwar die Booster-Säule anlässlich des Tour-Starts vor Ort. Das SchnellladesystemE.ON Drive Booster kann gleichzeitig zwei E-Autos mit bis zu 150 KilowattLeistung laden und so durchschnittlich in nur rund 15 Minuten für zirka 200Kilometer mehr Reichweite sorgen. Der Kniff: Ein in der Ladestation verbauterAkku, der von einem herkömmlichen Stromanschluss von 16 bis 63 Ampere dauerhaftgespeist wird, und so beim Laden dennoch eine hohe Leistung erreicht. Entwickeltwurde diese Lösung von E.ON und Volkswagen Group Components.