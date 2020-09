RECUP gratuliert Vytal zum Deal bei "Die Höhle der Löwen" / Mehrwegsysteme sagen Einweg den Kampf an und zwar nachhaltig (FOTO)

München (ots) - Das Münchner Unternehmen RECUP GmbH schickt kollegiale

Glückwünsche nach Köln: "Wir freuen uns darüber, dass mit diesem Erfolg die

Themen Nachhaltigkeit und Müllreduktion in den Fokus einer breiten

Öffentlichkeit gerückt wurden.", so RECUP-Geschäftsführer Fabian Eckert. "Es ist

Zeit für die Wende in Bezug auf Einwegverpackungen für Take-Away- und

Convenience-Food, weg von Einweg hin zu Nachhaltigkeit. Auch wenn RECUP und

Vytal unterschiedliche Lösungen für ein flächendeckend funktionierendes

Mehrwegsystem parat haben, eint uns dieses gemeinsame Ziel: Einwegverpackungen

von der Bildfläche verschwinden zu lassen."



Einweg überflüssig machen ist keine Aufgabe für Einzelkämpfer





Schon bevor Corona wie ein Brandbeschleuniger wirkte, wuchs der Müllberg ausPlastikgeschirr und -besteck in bedenklichem Ausmaß. Unter den Folgen, dieVerpackungen aus Einweg mit sich bringen, leidet die Umwelt inzwischen mehr dennje. RECUP hat dieses Problem bereits vor 4 Jahren erkannt und sich schon 2016erfolgreich mit seinem zirkulären Pfandsystem für Coffee-to-go-Becher im Marktetabliert. Nun bietet RECUP mit REBOWL zusätzlich Mehrweg-Schalen an und erhöhtdamit die Durchschlagskraft des markterprobten Systems enorm. Und begrüßt jedeUnterstützung von Mitstreitern, die den Boden bereitet für gesellschaftlicheVeränderung. "Aus unserer Sicht hat RECUP das Potenzial, im Bereich Take-Awayund Convenience Food eine echte Trendwende einzuläuten. Welches System Einwegtatsächlich flächendeckend überflüssig macht, wird sich herausstellen. Einwichtiges Kriterium wird dabei die Praktikabilität im Alltag sein.", erläutertFabian EckertRECUP setzt auf einfaches PfandsystemIm Vergleich zum Wettbewerb macht RECUP seit Jahren gute Erfahrungen mitanaloger Einfachheit. "Wie der Tausch "Ware gegen Pfand" abläuft, muss nichtweiter erklärt werden, das ist gelernt.", erklärt Fabian Eckert. Bereits seitvier Jahren stellt RECUP Partnerbetrieben die RECUPs, Coffee-to-go Mehrwegbecheraus 100% recycelbarem Material, zur Verfügung. Diese geben die Becher gegen einePfandeinsatz von 1 Euro an ihre Kunden weiter. Seit diesem Sommer hat RECUP mitREBOWL das Sortiment um Mehrweg-Schalen erweitert, um auch im Bereich Take-Away-und Convenience-Food für nachhaltige Alternativen sorgen zu können. An nochbesseren Versionen und verschiedenen Größen wird bereits gearbeitet: Bald wirdes zum Beispiel eine Schale mit Trenner geben, der feste und flüssige Speisensepariert. Sobald die Schale ihren Zweck erfüllt hat, bringt sie der Kundeungespült zum nächstgelegenen Partnerbetrieb und erhält sein Pfand zurück. "Dieeinfache und schnelle Handhabung, sowohl für den Kunden als auch dieGastronomen, steht für uns absolut im Vordergrund." Das System RECUP ist fürKunden jeder Alters- und Gesellschaftsschicht sofort nutzbar, denn wedertechnisches Vorwissen noch Equipment sind nötig. "Gleichzeitig wird derGastronom nicht mit zusätzlichen Pflichten belastet: Das einzige, was ereinmalig in seinem Kassensystem anlegen muss, ist, wie er die Pfandbeträgeverbucht.", fügt Fabian Eckert hinzu. "Spannend bleibt die Frage, welchesMehrwegsystem sich auf Dauer flächendeckend durchsetzen kann. Wir von RECUPsehen der Zukunft zuversichtlich entgegen: Der Erfolg unsererCoffee-to-go-Revolution gibt uns Recht. Und wir wissen, dass die Gesellschaftbereit ist, in Bezug auf Einwegverpackungen umzudenken."