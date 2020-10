SeniVita Social Estate AG: SSE AG hat Zinszahlung von 2,00 Prozent auf Anleihe 2015/2025 geleistet

Stichworte: Anleihe/Zinszahlung

SSE AG hat Zinszahlung von 2,00 Prozent auf Anleihe 2015/2025 geleistet

Bayreuth, 01. Oktober 2020 - Die SeniVita Social Estate AG (SSE AG), Entwickler und Betreiber von modernen Pflegeeinrichtungen in Süddeutschland, gibt bekannt, dass sie heute die Zinsen in Höhe von 2,00 % ihrer ausstehenden Anleihe 2015/2025 (WKN: A13SHL) zur Zahlung an die Zahlstelle überwiesen hat. Die Zinsen waren bis zum 30. September 2020 gestundet. Die Zahlstelle wird die Zinsen unverzüglich gemäß den Anleihebedingungen über das Clearing-System an die Anleihegläubiger weiterleiten. Mit der Zahlung an das Clearing-System hat die Emittentin gemäß den Anleihebedingungen ihre Verpflichtung erfüllt. Erfahrungsgemäß wird es mehrere Bankarbeitstage dauern, bis die Zinszahlung auf den Konten der Anleger eingegangen ist.

Sprache: Deutsch Unternehmen: SeniVita Social Estate AG Wahnfriedstraße 3 95444 Bayreuth Deutschland ISIN: DE000A13SHL2 WKN: A13SHL Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1138323

