SeniVita Social Estate AG vereinbart Verkauf von 75 Wohnungen und generiert dadurch Mittelzufluss von 11,4 Mio. Euro

Bayreuth, 02. Oktober 2020 - Die SeniVita Social Estate AG (SSE AG), Entwickler und Betreiber von modernen Senioreneinrichtungen in Süddeutschland, hat den Verkauf von insgesamt 75 Wohnungen an den nordbayerischen Standorten Königsberg und Weidenberg an einen institutionellen Investor vereinbart. Daraus resultiert ein Mittelzufluss von 11,4 Mio. Euro. Zusammen mit weiteren beurkundeten Verkäufen sind damit bereits 89 der insgesamt 115 Wohneinheiten (rund 77 %) an den beiden in diesem Jahr fertiggestellten Häusern veräußert, womit der Vermarktungsstand über Plan liegt. Der Liquiditätszufluss aus den Verkäufen ermöglicht der SSE-Gruppe, die zu Jahresbeginn eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen fortzusetzen und die Entwicklung neuer Standorte für Senioreneinrichtungen voranzutreiben.

