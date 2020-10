Die spannendste Zeit vor den US-Wahlen hat begonnen. Das könnte die Aktien- und Edelmetallmärkte noch mal beflügeln und den US-Dollar schwächer gehen lassen! Da bekommen natürlich auch die Spitzenbohrergebnisse von Skeena Resources und Discovery Metals ein ganz anderes Gewicht.

Skeena Resources trumpft wieder mit Spitzenergebnissen auf!

Wie Skeena Resources Limited (ISIN: CA83056P8064 / TSX: SKE) mitteilte, hat man bei den jüngsten Definitions- und Explorationsbohrungen des ‚Phase 1‘-Bohrprogramms auf seinem ‚Eskay Creek‘-Projekt im ‚Goldenen Dreieck‘ von British Columbia nicht nur wieder hervorragende Treffer gelandet, sondern zudem noch die ‚Water Tower‘-Zone mit hervorragenden Gehalten ausgedehnt! Obendrein lieferten auch die ‚Infill‘-Bohrungen innerhalb der ‚21C’- Zone hervorragende Gehalte und Mächtigkeiten über lange Strecken.

Durch die Erweiterung der ‚Water Tower’-Zone wird schnell klar, dass in diesem Gebiet noch signifikantes Potenzial für eine deutliche Ressourcenerweiterung ist. Gehalte von 8,01 g/t Au (Gold) und 36 g/t Ag (Silber) für 8,49 g/t AuEq (Goldäquivalent) über 14,40 m, die sich innerhalb einer größeren mineralisierten „Hülle“ mit einem Gehalt von 4,58 g/t Au und 29 g/t Ag (4,96 g/t AuEq) über 27,60 m befinden, übertrafen die Erwartungen deutlich.

Dieser neue Abschnitt stellt eine 25 m neigungsaufwärts verlaufende Erweiterung des historischen Untertagebohrlochs 5925 dar, das Gehalte von durchschnittlich 4,16 g/t AuEq über 7,25 m und 2,81 g/t AuEq über 8,78 m durchschnittlicher Länge durchteufte.

Quelle: Skeena Resources

Das abgeschlossene ‚Phase 1 Infill‘-Bohrprogramm, das in der Zone ‚21C‘ gebohrt wurde, hat die geschätzte abgeleitete Ressource bestätigt. Dazu sollte man allerdings wissen, dass sich diese Ressource ausschließlich auf Bohrungen berufen, die vor der Projektübernahme durch Skeena Resources durchgeführt wurden. Das heißt, auch von der ‚21C‘ geht noch signifikantes Ressourcenpotenzial aus.

Das früher untertage angesetzte Bohrloch 6462, das 2,96 g/t AuEq über 17,82 m durchschnitt, korreliert mit den neu gebohrten ‚Infill‘-Bohrlöchern SK-20-280, SK-20-283 und SK-20-284, in denen Gehalte von 69 g/t Au und 10 g/t Ag für 2,82 g/t AuEq über 14 m, 1,98 g/t Au, 16 g/t Ag für 2,19 g/t AuEq über 15,75 m und 2,71 g/t Au und 5 g/t Ag für 2,78 g/t AuEq über 19,50 m durchteuft wurden.

Noch bessere Gehalte schnitt das Bohrloch SK-20-282 mit durchschnittlich 6,38 g/t Au und 7 g/t Ag (6,47 g/t AuEq) über 19 m!!!

Quelle: Skeena Resources

Die tieferliegende Zone ‚21C‘, die laut der aktuellen ökonomischen Berechnungen im Tagebau abgebaut werden kann, befindet sich im stratigrafischen ‚Fußwand-Rhyolith‘ und weist einen etwas niedrigeren Gold-Silber-Gehalt auf als die Mineralisierung, die historisch in den ‚Contact Mudstones‘ abgebaut wurde. Obwohl diese Art der Mineralisierung historisch nicht von Bedeutung war, hat sie jetzt aber bedeutende Beiträge zur Wirtschaftlichkeit des Minenplans geleistet!

Quelle: Skeena Resources

Diese hervorragenden Ergebnisse machen Lust auf mehr, weshalb Skeena Resources das Explorationstempo nochmals deutlich erhöht! Während das Unternehmen derzeit mit sechs Bohrgeräten angefangen hat das ‚Phase 2‘-Bohrprogramm abzubohren, werden in den kommenden Wochen nochmals fünf weitere Geräte auf die Liegenschaft verlegt. Damit sollte es Skeena schaffen, alle priorisierten Ziele bis zum Jahresende zu erkunden!

Nach Abschluss dieses Bohrprogramms sollten genügend Ergebnisse und Kenntnisse vorhanden sein, um die bisherigen Ressourcen höherzustufen und zu vergrößern sowie von dieser neuen Basis aus eine Vor-Machbarkeitsstudie (‚Pre-Feasibility Study‘) für die Tagebauressourcen erstellen zu können. Damit wird es nun richtig spannend bei Skeena Resources und die Aktionäre, die jetzt fast täglich mit kursrelevanten Nachrichten rechnen können!!

Discovery Metals - Depotzone wächst unaufhörlich weiter!

Und wo wir gerade einmal dabei sind, springen wir auch gleich noch mal vom ‚Golden Dreieck‘ in Kanada nach Mexiko rüber! Denn hier betreibt der mexikanische TOP-Explorer Discovery Metals Corp. (ISIN: CA25471U1003 / TSX-V: DSV) sein hochgradiges Silberprojekt ‚Cordero‘! Auch dieses Projekt scheint keine Ressourcengrenzen zu kennen!

War bis jetzt die ohnehin schon als ‚Riesenpit‘ titulierte Tagebaugrube entlang der hochgradigen Venensysteme eine Sensation, die sich aus den vielen entdeckten hochgradigen Venen mit häufig mehr als 1 kg Silber je Tonne Erz zusammensetzt, so bestätigen auch die neuen Bohrergebnisse, dass mit derartigen Superfunden noch lange nicht Schluss ist!

Die Gehalte von zum Beispiel durchschnittlich 1.150 Gramm pro Tonne Silberäquivalent (g/t AgEq), bestehend aus 412 g/t Silber, 0,42 g/t Gold, 8,0 % Blei und 10,0 % Zink, über 3,4 m ab nur 145,6 m Tiefe, innerhalb eines 5 m-Abschnitts mit durchschnittlich 962 g/t AgEq, bestehend aus 331 g/t Silber, 0,35 g/t Gold, 6,3 % Blei, 9,2 % Zink, sowie 1.207 g/t AgEq über 2 m ab einer Tiefe von 224,8 m, bestehend aus 532 g/t Silber, 0,38 g/t Gold, 8,8 % Blei und 8,1% Zink, innerhalb eines 49,7 m-Intervalls mit durchschnittlich 146 g/t AgEq bestehend aus 38 g/t Silber, 0,09 g/t Gold, 0,6% Blei und 1,9 % Zink bilden dabei nur den Anfang einer Bohrerfolgsreihe, die seinesgleichen sucht!

Quelle: Discovery Metals

Auf rund 1,4 km Länge ist der mineralisierte Korridor von ‚Todos Santos‘ mittlerweile schon angewachsen, wobei an ein Ende der hochgradigen Mineralisierungen derzeit noch nicht zu denken ist!

Quelle: Discovery Metals

Diese erstklassig hochgradigen Ergebnisse liefern dem Geologenteam nach Abgleich mit historischen Daten den eindeutigen Beweis, dass sich der hochmineralisierte Trendkorridor von ‚Todos Santos‘ noch weit über die Grenzen der prognostizierten Grubengrenze hinaus erstreckt.

Zudem haben die Geologen bereits entlang der Faltung neue sehr silberhaltige Stellen identifiziert, die schon bald zu einem positiven Nachrichtenfluss beitragen könnten! Allerdings ist vorher noch mit einer Vielzahl von ausstehenden Bohrergebnissen zu rechnen. Denn 22 Bohrkerne befinden sich noch in der Auswertung!

Aber auch danach wird die Flut an Bohrergebnissen nicht abebben, da von dem 84 Bohrlöcher umfassenden 50.000 m Bohrprogramm mit rund 32.400 Bohrmeter erst annähernd 65 % der Bohrungen niedergebracht wurden. Mit diesem riesigen Bohrprogramm stößt dieses in Bereiche vor, die zuvor noch nie erkundet wurden. In Anbetracht der bisherigen sensationellen Erfolge plant das Management zu den bereits vier aktiven Bohrgeräten noch ein weiteres hinzuzufügen.

Dieses auf zwei Hauptziele ausgelegte Bohrprogramm soll die mineralisierten Mengen zwischen den Mineralisierungskorridoren Richtung Osten und Nordosten als Hauptziel für den künftigen Grubenabbau erfassen und die hochgradigen Venensysteme auf Grade, Weite und Kontinuität auf dem Areal testen. Wenn diese Ziele erreicht werden, dann kann man mit einer Weltklasseressource rechnen.

Völlig verständlich, dass auch Präsident und CEO Taj Singh mit den Resultaten und damit verbundenen Perspektiven sehr zufrieden ist. Zeigen doch die jüngsten hochgradigen Bohrergebnisse, dass die Ausdehnung des ‚Todos Santos‘-Venensystems über die angedachte Grubengrenze aus der Vorwirtschaftlichkeitsstudie von 2018 unvermindert weitergeht. Für den Vorstand ein klarer Entschluss, dieses Venenpotential mit weiteren Bohrungen zu untersuchen, damit das Erfolgskapitel ‚Todos Santos‘ als weiteres Highlight in die Geschichte von ‚Cordero‘ eingehen kann!

Mit den bisher noch 22 ausstehenden Bohrergebnissen, der Intensivierung der Bohrkampagne und der Fortsetzung des offensichtlichen Erfolgslaufes auf ‚Todos Santos‘ werden in den kommenden Monaten nicht nur zahlreiche Nachrichten begeistern, sondern deren Ergebnisse noch jede Menge an Unternehmenswert hinzufügen! Damit wir auch diese Aktie noch deutlicher in den Fokus der Investoren rücken.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr

Jörg Schulte

