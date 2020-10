Zooplus, Peloton, Delivery, Biontech, Zoom – zweite Welle

Liebe Leser, DAX SOS – doch heute ist ein Tag, um sich die Profiteure der zweiten Corona-Welle anzuschauen. Unsere Abonnenten haben sie seit Monaten im Visier und Depot: Als da wären Peloton, Home24, Westwing, Wayfair, Zooplus, ShopApo oder auch Etsy. Und man schaue aktuell auch auf Zooplus nach Zahlen. Nächste Konzerne werden folgen, wir haben einige auf der Liste für die zweite Welle. Mehr dazu heute im Börsendienst. Testen gerne siehe link weiter unten.

Für uns heißt das - bei den nächsten IPOs direkt wieder besprechen, aufmerksam machen. Werdet gerne Teil des großen Feingold Research Börsendienstes so wie viele Hundert andere. Ihr werdet Spaß und Rendite haben, versprochen. Zurück zu Allegro: Alles, was einmal am Internet vorbei lief, das rockt. Wie früher am Neuen Markt. Gut oder schlecht? Erstmal egal, denn wir handeln den Markt und Stimmungen und keine dogmatischen Verfahren. Wir handeln DIE ANDEREN Marktteilnehmer, wollen diese lesen. Wenn man weiß, was sie tun, kann man selbst einen Schritt vorweg sein. Psychologie eben. Dazu im Moment – Lockdowns all überall nur dass sie anders genannt werden.

Dies erfährt die Wirtschaft gerade und dies könnte dem Aktienmarkt nochmal böse aufstossen. Wir handeln nach Sentiments und nach Volatilität und hatten gestern auf die 23 aufmerksam gemacht. Schaut auf den VDAX-New. Seit Monaten heißt es bei VDAX New 23 – raus aus den Long Positionen. Diesmal? Perfekt geklappt, erneut. Über 30 muss! man dann long wieder rein.

Wir setzen sowas um in Sachen Sentiment, mitunter auch bei Einzeltiteln wie Biontech (Da hat Moderna gerade Aufholpotenzial zu den Deutschen…). Heute setzen wir um im Turbo-Dienst – einen DAX-Trade. Es wäre, sofern er gelingen möge, Nummer 24 in Serie, der klappt. Wir sind gespannt. Am großen Szenario von uns hat sich seit 3. Juni nichts geändert. Danach handeln wir. Hier – im Turbo-Dienst. Übrigens – so ganz Neuer Markt ist noch nicht. Denn manche Firmen werden teuer bezahlt. Wenn sie nicht liefern, geht es aber auch umgehend abwärts. Siehe Nikola. Das war früher bei Fortunecity und Systematec doch anders…