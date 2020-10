---------------------------------------------------------------------------

News: Havn Life Sciences gibt bedeutende Personalie bekannt

Havn Life Sciences (ISIN: CA4196211078 ; WKN A2QCQ0) freut sich bekannt zu geben, dass Dennis Staudt dem Board of Directors beigetreten ist. Staudt verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Unternehmensberatung, nachdem er den größten Teil seiner Karriere bei PricewaterhouseCoopers LLP ("PwC") verbracht hat, darunter 22 Jahre als Partner in der Auditand Assurance Group von PwC. Nach seinem Rücktritt von PwC im Jahr 2012 trat Staudt dem Board of Directors von Aphria Inc. bei, wo er von Juli 2014 bis September 2018 tätig war.



Staudt ist derzeit Vizepräsident von Staudt Farms Limited, einem in Familienbesitz befindlichen landwirtschaftlichen Betrieb in Leamington, Ontario. Staudt schloss 1977 sein Studium an der University of Windsor mit einem Bachelor of Commerce ab. Er erhielt 1979 die Auszeichnung als Wirtschaftsprüfer (Ontario) und 1999 die Auszeichnung als Wirtschaftsprüfer (Illinois). Staudt ist außerdem Mitglied des Beirats des Zentrums für Führungskräfte und berufliche Bildung der Universität Windsor und ehemaliger Vorsitzender des Leamington District Memorial Hospital Foundation, der Art Gallery of Windsor und der Art Gallery of Windsor Foundation. Zuvor war er Mitglied des Board of Governors der University of Windsor und lehrte als Sessional Lecturer in Accounting



Tim Moore, Chief Executive Officer des Unternehmens, erklärte: "Wir freuen uns, dass Dennis Erfahrung in Corporate Governance und Audit in den Havn Life-Vorstands mit einbringt." Vic Neufeld, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, fügte hinzu: "Dennis hat während seiner Tätigkeit im Aphria-Vorstand fundierte strategische Beratung durchgeführt, sowohl in Bereichen, die sich mit operativen Strategien als auch mit Finanzfragen befassen, und wir freuen uns, ihn im HAVN-Vorstand begrüßen zu dürfen."

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass es seine Senior-Management-Struktur neu organisiert hat, um die bedeutenden Stärken seiner leitenden Angestellten für das Unternehmen optimal zu nutzen. Mit sofortiger Wirkung wurde Tim Moore zum Chief Executive Officer, Barinder Rasode zum President und Susan Chapelle zum Executive Vice President für Forschung und Entwicklung ernannt.