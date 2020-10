Acronis espande il supporto regionale per i partner con nuovi data center locali e migliorando Acronis Cyber Infrastructure

Milano (ots) - Acronis, leader globale della Cyber Protection, ha presentato i

piani di espansione della rete globale di data center cloud, con la creazione di

nuove strutture all'avanguardia in Canada, Nuova Zelanda e Bhutan. Annunciata

durante l'Acronis Global Cyber Summit 2020, l'espansione garantisce una maggiore

disponibilità dell'intera gamma di soluzioni Acronis per la Cyber Protection

(https://www.acronis.com/it-it/cyber-protection/) a partner e organizzazioni in

tutto il mondo, oggi più indispensabile che mai considerato che circa due terzi

dei dipendenti lavorano da remoto e si affidano a servizi basati sul cloud.



L'annuncio odierno ha rivelato anche il piano di aggiunta di 100 micro data

center alla rete globale Acronis che già include data center per servizi

collocati e gestiti in Svizzera, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti,

Giappone, Australia e Singapore. All'inizio del mese è stata annunciata anche la

realizzazione di un nuovo data center a Vancouver, Canada.







2020-07-23-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-revenue-to-grow-6point3-perc

ent-in-2020) , il mercato internazionale dei servizi di sicurezza e gestione nel

cloud registrerà una crescita di oltre il 25% entro il 2022, mentre https://www.

businesswire.com/news/home/20201008005613/en/Global-Edge-Data-Center-Market-to-R

each-5.90-bn-by-2024-365-Data-Centers-Compass-Datacenters-and-vXchnge-Emerge-as-

Key-Contributors-to-Growth-Technavio prevede che il comparto dei data center

sull'edge si espanderà con un tasso di crescita composto annuale del 14% entro

il 2024; questi dati sottolineano come i nuovi data center cloud presentati oggi

collocano Acronis in un'ottima posizione in entrambe le aree.



"Benché la dipendenza dall'accesso via cloud ai controlli e ai dati di

produzione sia aumentato negli ultimi anni, è stata la pandemia ad accelerarne

l'adozione nelle organizzazioni in tutto il mondo", fa notare Phil Goodwin,

direttore della ricerca di IDC. "Lo sviluppo di una rete più ampia di data

center nel cloud, soprattutto nei mercati emergenti, consente ad Acronis di

arrivare a quei nuovi partner e clienti che stanno attivamente cercando

soluzioni e piattaforme di sicurezza e protezione dati basate su cloud".



L'ampliamento consente ad Acronis di estendere la copertura delle soluzioni di

Cyber Protection erogate tramite la piattaforma Acronis Cyber Cloud

(https://kb.acronis.com/servicesbydc) , che offre ai service provider gli

strumenti per fornire servizi di backup, disaster recovery, antimalware,

collaborazione sicura sul luogo di lavoro e autenticazione dei dati basata su

blockchain, il tutto a partire da un unico pannello di controllo.



Tra le soluzioni a cui potranno accedere i service provider tramite i nuovi data

center c'è Acronis Cyber Protect Cloud

(https://www.acronis.com/it-it/cloud/cyber-protect/) , un'integrazione esclusiva

di strumenti di backup, disaster recovery, antimalware di ultima generazione,

cybersecurity e gestione degli endpoint, che di recente è stata riconosciuta

come miglior prodotto innovativo per la protezione dati del 2020 (https://www.ac

ronis.com/en-us/blog/posts/acronis-cyber-protect-earns-frost-sullivans-2020-new-

product-innovation-award-data-protection) da Frost & Sullivan.



Indipendentemente dalla dimensione o dalla località geografica, o dal fatto che

si tratti di infrastrutture per servizi collocati o gestiti, tutti i data center

Acronis rispettano i più elevati standard di sicurezza digitale e fisica, e sono

dotati di controlli ambientali e dell'alimentazione ridondanti che garantiscono

una disponibilità costante (99,9%).



I service provider interessati a saperne di più sulla rete globale di data

center Acronis o sull'intera gamma di soluzioni di Cyber Protection disponibili

tramite Acronis Cyber Cloud

(https://www.acronis.com/it-it/partners/service-providers/) possono contattare

il team del programma partner Acronis

(https://www.acronis.com/it-it/partners/service-providers/) .



Contatto:



Andreas Rossbach

Cooperate Communication Manager Europe at Acronis

Mobile: +49 1514 0767189?

Email: mailto:andreas.rossbach@acronis.com



Ulteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/144061/4739611

OTS: Acronis





Secondo le stime di Gartner (https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-07-23-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-revenue-to-grow-6point3-percent-in-2020) , il mercato internazionale dei servizi di sicurezza e gestione nelcloud registrerà una crescita di oltre il 25% entro il 2022, mentre https://www.businesswire.com/news/home/20201008005613/en/Global-Edge-Data-Center-Market-to-Reach-5.90-bn-by-2024-365-Data-Centers-Compass-Datacenters-and-vXchnge-Emerge-as-Key-Contributors-to-Growth-Technavio prevede che il comparto dei data centersull'edge si espanderà con un tasso di crescita composto annuale del 14% entroil 2024; questi dati sottolineano come i nuovi data center cloud presentati oggicollocano Acronis in un'ottima posizione in entrambe le aree."Benché la dipendenza dall'accesso via cloud ai controlli e ai dati diproduzione sia aumentato negli ultimi anni, è stata la pandemia ad accelerarnel'adozione nelle organizzazioni in tutto il mondo", fa notare Phil Goodwin,direttore della ricerca di IDC. "Lo sviluppo di una rete più ampia di datacenter nel cloud, soprattutto nei mercati emergenti, consente ad Acronis diarrivare a quei nuovi partner e clienti che stanno attivamente cercandosoluzioni e piattaforme di sicurezza e protezione dati basate su cloud".L'ampliamento consente ad Acronis di estendere la copertura delle soluzioni diCyber Protection erogate tramite la piattaforma Acronis Cyber Cloud(https://kb.acronis.com/servicesbydc) , che offre ai service provider glistrumenti per fornire servizi di backup, disaster recovery, antimalware,collaborazione sicura sul luogo di lavoro e autenticazione dei dati basata sublockchain, il tutto a partire da un unico pannello di controllo.Tra le soluzioni a cui potranno accedere i service provider tramite i nuovi datacenter c'è Acronis Cyber Protect Cloud(https://www.acronis.com/it-it/cloud/cyber-protect/) , un'integrazione esclusivadi strumenti di backup, disaster recovery, antimalware di ultima generazione,cybersecurity e gestione degli endpoint, che di recente è stata riconosciutacome miglior prodotto innovativo per la protezione dati del 2020 (https://www.acronis.com/en-us/blog/posts/acronis-cyber-protect-earns-frost-sullivans-2020-new-product-innovation-award-data-protection) da Frost & Sullivan.Indipendentemente dalla dimensione o dalla località geografica, o dal fatto chesi tratti di infrastrutture per servizi collocati o gestiti, tutti i data centerAcronis rispettano i più elevati standard di sicurezza digitale e fisica, e sonodotati di controlli ambientali e dell'alimentazione ridondanti che garantisconouna disponibilità costante (99,9%).I service provider interessati a saperne di più sulla rete globale di datacenter Acronis o sull'intera gamma di soluzioni di Cyber Protection disponibilitramite Acronis Cyber Cloud(https://www.acronis.com/it-it/partners/service-providers/) possono contattareil team del programma partner Acronis(https://www.acronis.com/it-it/partners/service-providers/) .Contatto:Andreas RossbachCooperate Communication Manager Europe at AcronisMobile: +49 1514 0767189?Email: mailto:andreas.rossbach@acronis.comUlteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/144061/4739611OTS: Acronis