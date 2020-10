21.10.2020 / 14:00

* Mynaric liefert CONDOR-Terminals für zwei Blackjack-Satelliten, deren Start für 2021 geplant ist



* Interoperabilitätslabor für Laserkommunikation entsteht in Mynarics Niederlassung in Los Angeles



* Vertrag unterstreicht Mynarics anhaltenden Erfolg im US-Regierungsmarkt

München, 21. Oktober 2020 - Telesat hat Mynaric (Frankfurter Wertpapierbörse: M0Y, ISIN: DE000A0JCY11) mit der Lieferung mehrerer Einheiten seines Flaggschiff-Produkts CONDOR, einem optischen Inter-Satelliten-Link-Terminal, beauftragt. Die Produkte werden im Rahmen des Blackjack Track B Programms der DARPA ihren Einsatz finden. Der Hersteller von Laserkommunikationsprodukten verzeichnet hiermit einen weiteren Erfolg im US-Regierungsmarkt.



Die Terminals sollen Mitte 2021 an den von DARPA beauftragten Systemintegrator geliefert werden. Der Start der Satelliten ist in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 geplant. Es wird das erste Mal sein, dass CONDOR-Terminals von Mynaric in den Weltraum starten werden - ein wichtiger Meilenstein und letzter Test im Rahmen der erfolgreichen Markteinführung des Produkts. Telesat will die Mission dazu nutzen, die Leistungsfähigkeit sowie die Interoperabilität von Laserkommunikationsprodukten verschiedener Hersteller als Teil des DARPA-Blackjack-Programms zu demonstrieren.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Mynaric auch das branchenweit erste Interoperabilitätslabor für Laserkommunikation an seinem Standort in Los Angeles einrichten. Das Labor wird mit einem Link-Testbed ausgestattet, welches zur Simulation der Bedingungen im Weltraum und der Interoperabilitätstests zwischen Laserkommunikationsprodukten verschiedener Anbieter verwendet werden kann. Interoperabilität ist eine Schlüsselanforderung der DARPA für ihre Pläne einer umfassenden LEO-Konstellation. Das Interoperabilitätslabor wird Anbietern von Laserkommunikation, die im Rahmen des Blackjack-Programms ausgewählt wurden, die Möglichkeit bieten, ihre Kompatibilität mit den Terminals von Mynaric und untereinander zu validieren. Es soll als Kompetenzzentrum und Wegbereiter der Interoperabilität dienen und dabei helfen, einen gemeinsamen Laserkommunikationsstandard innerhalb des Blackjack-Programms und möglicherweise darüber hinaus zu etablieren.