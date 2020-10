Der DAX befindet sich im roten Abwärtstrend, die sehr aussagekräftig ist.

Der DAX befindet sich im roten Abwärtstrend, die sehr aussagekräftig ist. Man sieht den ersten Punkte zwar nicht, aber die obere passt 100% zu der unteren. So lange also die obere rote Trendlinie nicht nach oben durchbrochen wird, ist der DAX negativ. Gerade befindet sich der DAX zudem on Wochenchart an der unteren Trendlinie. Ein Abrutschen ist sicher nichts positives, wie sich jeder vorstellen kann. Unsere Regierung will die Krise und die bekommen sie auch. Der DOW ist auch an der genannten 29000 gescheitert, was nichts positives ist. Trump wird gewählt werden, also können die Spiele langsam beginnen. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.