Ideanomics investiert in kalifornisches e-Traktor-Unternehmen Solectrac

- Laut Research And Markets wird der weltweite Markt für landwirtschaftliche Traktoren derzeit auf $75 Milliarden geschätzt und steht vor einem raschen Wachstum

- Das größte Marktsegment für landwirtschaftliche Traktoren ist das Segment unter 40 PS, in dem die ersten drei Modelle von Solectrac den breiten Bedürfnissen des Marktes entsprechen.

New York, 22. Oktober 2020 - Ideanomics (NASDAQ: IDEX) („Ideanomics“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es 15 % des kalifornischen Unternehmens Solectrac, Inc. zum Preis von $1,3 Millionen erworben hat. Solectrac entwickelt, montiert und vertreibt zu 100 % batteriebetriebene Elektrotraktoren - eine Alternative zu Dieseltraktoren - für landwirtschaftliche und Energieversorgungsbetriebe. Mit dieser Investition in Solectrac erweitert Ideanomics seine weltweite Präsenz in der Industrie für Elektrofahrzeuge (EV), insbesondere in der Kategorie der spezialisierten Nutzfahrzeuge. Diese Investition ist die erste bei einem bestehenden Erstausrüster mit Sitz in den USA, und Ideanomics wird einen Sitz im Direktorium von Solectrac übernehmen.

„Wir sind sehr beeindruckt von Steve und dem Team von Solectrac und ihrem tiefen Know-how im Agrarsektor. Wir interessieren uns schon seit einiger Zeit für diese Branche, weil wir wussten, dass EVs ohne umfangreiche Infrastruktur einen sofortigen Effekt haben können“, erklärt der CEO von Ideanomics, Alf Poor. „Solectrac ist ein Pionier auf dem Markt für Elektrotraktoren und teilt unsere Motivation und Leidenschaft für eine saubere Zukunft.“

Laut Research And Markets hat der weltweite Markt für landwirtschaftliche Traktoren derzeit einen Wert von $75 Milliarden, wobei der nordamerikanische Markt für landwirtschaftliche Traktoren bis 2023 voraussichtlich $20 Milliarden erreichen wird. Das größte Marktsegment für landwirtschaftliche Traktoren ist das Segment unter 40 PS, in dem die ersten drei Modelle von Solectrac die breiten Anforderungen des Marktes erfüllen. Seine Traktoren sind speziell auf die Bedürfnisse von landwirtschaftlichen Betrieben auf Gemeindeebene, von Weingütern, Obstplantagen, Reiterhöfen, Gewächshausbetrieben und Hobbyfarmen ausgerichtet.