Delivery Hero setzt Wachstumskurs im dritten Quartal 2020 mit Verdoppelung von Bestellungen und Umsätzen fort



* Delivery Hero setzt seinen starken Wachstumskurs im dritten Quartal 2020 fort, Bestellungen im Vergleich zum Vorjahr auf 362 Millionen verdoppelt; Umsatz wächst um 99% auf 776 Millionen EUR und Bruttowarenwert (GMV) steigt um 70% auf 3,4 Milliarden EUR

* Übernahmen von Glovos Geschäft in Lateinamerika und InstaShop sowie der Markteintritt in Japan haben dazu beigetragen, die Präsenz von Delivery Hero weltweit zu vergrößern



* Quick-Commerce jetzt in mehr als 40 Märkten mit über 30.000 Partnern weltweit aktiv, einschließlich des Betriebes von 254 Dmarts in 19 Märkten



* Delivery Hero erhöht Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 2,6-2,8 Milliarden EUR auf 2,7-2,8 Milliarden EUR



Berlin, 28. Oktober 2020 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero") gab heute bekannt, dass sich die Bestellungen im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr auf den Rekordwert von 362 Millionen verdoppelt haben. Als die weltweit führende lokale Lieferplattform kann Delivery Hero damit sein beispielloses Wachstum fortsetzen. Während des gesamten Quartals sind durchschnittlich über 120 Millionen Aufträge pro Monat eingegangen. Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahr um 99% auf 776 Millionen EUR, während der Bruttowarenwert gegenüber dem Vorjahr um 70% auf 3,4 Milliarden EUR zulegte. Dies ist das siebte Quartal in Folge, in dem das Umsatzwachstum bei etwa 100% liegt.



Das Unternehmen konzentrierte sich weiterhin auf die Erweiterung seines Angebots, einschließlich des Quick-Commerce-Service (oder Q-Commerce, die nächste Generation von E-Commerce, bei der Lebensmittel und Haushaltsprodukte in weniger als 60 Minuten zum Kunden geliefert werden), der mittlerweile in 41 Märkten aktiv ist. Im dritten Quartal wurde Delivery Hero außerdem in den DAX aufgenommen, der aus den 30 führenden[1] deutschen Unternehmen besteht, die an der Frankfurter Börse notiert sind. Dies signalisiert die starke Zuversicht des Marktes im Hinblick auf die Wachstumsstrategie von Delivery Hero.