Columbia Threadneedle Fondsmanager Nomoto: "Japan-Aktien dank verbesserte Governance attraktiver"

In der Folge sei die Eigenkapitalrendite japanischer Unternehmen von einem niedrigen einstelligen Niveau in den 90er- und 2000er-Jahren auf etwa 8 Prozent im Jahr 2019 gestiegen, sodass der Vorsprung europäischer Unternehmen schrumpfte. „In Verbindung mit der Integration von ESG-Aspekten in unseren Investmentprozess mittels unserer firmeneigenen Responsible-Investment-Tools und unseres intensiven Researchs ist Japan aus unserer Sicht ein Markt, der immer mehr zu bieten hat“, schlussfolgert der Experte.

Im Hinblick auf die Doppelnotierung von Mutter- und Tochtergesellschaft gebe es ebenfalls Fortschritte. „Besonders problematisch an einer Doppelnotierung von Mutter- und Tochtergesellschaft sind daraus resultierende Interessenkonflikte, die Minderheitsaktionäre in eine nachteilige Position bringen können“, schreibt Nomoto. „Aus unserer Sicht stehen solche Doppelnotierungen im Widerspruch zu den Zielen des Corporate Governance Code.“ Doch habe es in letzter Zeit einige positive Entwicklungen gegeben, zum Beispiel die Auflösung der Doppelnotierung in einigen führenden Unternehmen – darunter Hitachi, Toshiba und Mitsubishi Chemical.