NetCents Technology erhöht seine Kreditlinie auf 2 Milliarden USD

VANCOUVER, British Columbia, 30. Oktober 2020 - NetCents Technology Inc. („NetCents“ oder das „Unternehmen“) (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF) - ein auf Kryptowährungszahlungstechnologien spezialisiertes Unternehmen - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Kreditlinie von 1,4 Milliarden US-Dollar auf 2 Milliarden US-Dollar erhöht hat.

Damit möchte das Unternehmen die folgenden Bemühungen unterstützen:

- Weiterer Ausbau der Händlerbasis

- Einführung der Kreditkarte

- White-Label-Projekte

NetCents bereitet sich auf ein rapides Wachstum im Kryptowährungsbereich, insbesondere bei B2B-Zahlungen, vor: Das Transaktionsvolumen des Unternehmens steigt und die Benutzerakzeptanz nimmt rapide zu. „Wir glauben, dass wir an einem Wendepunkt angekommen sind. Bitcoin tritt aus dem Schatten und rückt wieder in das Rampenlicht - leider haben viele den Anstieg von 300 % vom Tiefststand aus verpasst“, meint Clayton Moore, CEO von NetCents. „Ich finde es ironisch, dass JP Morgan, dessen CEO Bitcoin im Jahr 2017 als Betrug beschimpft hatte, jetzt einen Research-Bericht veröffentlicht hat, aus dem hervorgeht, dass die Generation der Millennials Bitcoin als Wertanlage und Inflationsabsicherung gegenüber Gold bevorzugt. Der Bericht sagte: ‚Die älteren Bevölkerungsgruppen bevorzugen Gold, während die jüngeren Gruppen Bitcoin als alternative Währung bevorzugen.‘ [i]“

„Wir gewinnen weiterhin Kunden mit unserem Aufklärungsprozess“, freut sich Herr Moore. „Die Kunden freunden sich immer mehr mit unseren Produkten an, nachdem wir die Sicherheitsprotokolle demonstrieren und aufzeigen, wie Bitcoin und andere Coins, die potenzielle Kunden erhalten, tatsächlich geprüft und getestet werden, bevor wir sie in die Plattform aufnehmen. Wir haben unsere Kreditlinie erhöht, da wir unsere Fähigkeiten erweitern müssen, um der wachsenden Nachfrage nachzukommen“, so Herr Moore abschließend.