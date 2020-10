UBS belässt APPLE INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. "Viel Lärm um nichts" lautet das Fazit von Analyst David Vogt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gemischt ausgefallene Zahlen und ein atypischer Ausblick dürften dafür sorgen, dass der Aktienkurs in Wartestellung bleibt. Einem starken Wachstum mit iPads und Macs stünden schwache iPhone-Zahlen und schwache Geschäfte in China gegenüber./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 03:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Apple Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de