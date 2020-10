Hamburg (ots) - Am 1. November veröffentlichen über 1.100 Versorger die

Stromkennzeichnung für rund 15.000 Stromprodukte. Aufgrund einer gesetzlichen

Regelung werden die Verbraucher dabei über den tatsächlichen Stromeinkauf ihres

Anbieters getäuscht. Denn Versorger müssen auf ihrem Strom-Etikett bis zu 60

Prozent EEG-Ökostrom ausweisen - obwohl sie diesen Strom nicht für ihre Kunden

einkaufen. Dieser EEG-Pflichtanteil in der Kennzeichnung steigt seit Jahren an

und erreicht in diesem Jahr eine neue Rekordhöhe.



"Auf jedem Stromprodukt steht heute ein großer Anteil Ökostrom. In den meisten

Fällen ist aber viel weniger oder gar kein Ökostrom drin", bilanziert Ralph

Kampwirth vom Klimaschutz-Unternehmen LichtBlick. Die Stromkennzeichnung finden

Verbraucher auf den Internetseiten der Anbieter und in Rechnungen.







Stromprodukt seiner Kunden 75 Prozent Kohlestrom und 25 Prozent Atomstrom ein.

Auf dem Strom-Etikett sinkt der Kohleanteil auf 30 Prozent, der Atomanteil auf

10 Prozent. Stattdessen werden dort 60 Prozent als EEG-Ökostrom ausgewiesen.



"Das ist gesetzlich verordnetes Greenwashing. Niemand würde akzeptieren, wenn

ein Fleischprodukt, das vollständig aus konventioneller Massentierhaltung

stammt, als 60% Biofleisch ausgezeichnet würde", so Kampwirth.



Grund für die Verbrauchertäuschung ist die Kennzeichnungspflicht in den

Energie-Gesetzen. Sie vermischt die Angaben zum tatsächlichen Stromeinkauf des

Versorgers mit einem rechnerisch ermittelten Wert, wie viel EEG-Ökostrom Kunden

über die Zahlung der EEG-Umlage finanzieren.



LichtBlick fordert die Einführung eines Strom-Etiketts, das den tatsächlichen

Stromeinkauf der Versorger transparent darstellt.



Über LichtBlick:



Vor über 20 Jahren fing LichtBlick an, sich als Pionier für erneuerbare Energien

stark zu machen. Heute ist Ökostrom das neue Normal und LichtBlick Deutschlands

führender Anbieter für Ökostrom und Öko-Wärme. Bundesweit leben und arbeiten

über 1,7 Million Menschen mit der Energie von LichtBlick. 450 LichtBlickende

entwickeln Produkte und Services für einen klimaneutralen Lebensstil. 2020

erwartet das Klimaschutz-Unternehmen einen Umsatz von 1 Milliarde Euro.

LichtBlick gehört zum niederländischen Energiewende-Vorreiter Eneco. Eneco will

bis 2022 saubere Energie für 2,5 Millionen Haushalte in eigenen Kraftwerken

erzeugen. Info: http://www.lichtblick.de



