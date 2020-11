Biontech und Grenke – mit Ansage

Liebe Leser, die unten anhängende mail stammt vom Mittwoch letzter Woche. Unser Ziel 11800 im DAX wurde heute mit einem Tag Verschub erreicht. Ein großes deutsche Börsenmagazin hat im März seit spekulatives Depot exakt! am Tief des DAX eingestellt. Aufgegeben. Jetzt letzte Woche stellte man das 800%-Depot ein bzw. verkaufte Amazon etc. Wir haben genau das Gegenteil getan, beide Male. Wie? Wir erklären es in diesem hier zu sehenden kurzen Video und gehen auf die Basics ein. Alles Weitere wie immer im Tagesverlauf hier.

Am Mittwoch hieß es bei uns:

Im Börsendienst haben wir heute gleich 4 sehr nützliche Grafiken für Euch. Eine beschreiben wir hier direkt mal: 94% aller S&P Titel lagen am Mittwoch im Minus. Ab 92% gab es in den USA in den letzten 5 Jahren jedes Mal! eine Gegen/ Aufwärtsbewegung. Parallel zur Vola – VIX und VDAX-New – ist dies sehr kontruktiv. Der Fear and Greed weist eine Besonderheit auf, die wir allerdings auch erklären können – Sichtwort PC-Ratio und Wahl am Dienstag. Ergo – 2. große Chance am Aktienmarkt nutzen 2020. Unser Markenwertportfolio wird aufgestockt, wir nutzen nach Anfang September die 2. Verkaufswelle bei US-Techs. Auch in Europa haben wir eine Aktie neu! identifiziert, sogar eine aus dem DAX. Unser Markenwertportfolio ist Teil unseres großen Abos, jedoch auch einzeln buchbar.

Wie geht man jetzt vor, wie stark soll man sich im Depot aus dem Fenster lehnen, warum fallen Home24 trotz guter Aussichten, wie packt man eine SAP an, wie sehen Stimmung und Volatilität aus, was muss man im Crash Part 2 beachten und wie steuert man sein Depot? Wir erklären es in diesem hier zu sehenden kurzen Video und gehen auf die Basics ein. Alles Weitere wie immer im Tagesverlauf hier.

Unsere Erwartung für die Phase nach dem DAX-Schluss am Mittwoch Abend: Die kurzfristige Lage ist an einem derart massiv überverkauften Level, dass ein kurzer, schneller Return auf 11.650 bis 11.800 schon in dieser Woche drin sein sollte. Warum klassische Calls jetzt das falsche Instrument sind – auch das bei uns, denn den Fehler, den wir im März vermieden haben, den sollte man auch jetzt vermeiden. Und statt dessen Volatilität zielbringend nutzen mit Nel, BASF und SAP und taktisch agieren bei Apple und Biontech. Bei letzt genannter beginnt die entscheidende Phase, die bei guten Nachrichten 40% Kurspotenzial bringt – von 66 auf mehr als 90 Euro.