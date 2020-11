TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Dienstag weiter zugelegt und damit an den starken Wochenstart angeknüpft. Gewinne an der Wall Street vor der US-Präsidentschaftswahl lieferten die passenden Vorgaben. Die japanische Börse war wegen eines Feiertags geschlossen.

Sollten die US-Wahlen eindeutig ausgehen, dürfte es weiter nach oben gehen, merkte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda an. Denn unabhängig davon, wer neuer US-Präsident werde, blieben wichtige Rahmenbedingungen gleich. So dürften die internationalen Notenbanken angesichts der Corona-Krise an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhalten, was ein entscheidender Treiber für die Aktienmärkte bleibe.