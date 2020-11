(aktueller Kurs, mehr Analystenstimmen und Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine schwache Geschäftsentwicklung in Bayers Agrarsparte im dritten Quartal sowie Verzögerungen bei der Lösung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten haben am Dienstag die Aktien des Pharma- und Agarchemieunternehmens belastet. Als Dax-Schlusslicht fielen sie gegen Mittag um 1 Prozent auf 41,37 Euro, während der Leitindex seine Erholung mit einem Plus von 1,8 Prozent fortsetzte.

Die Kursgewinne vom Wochenstart, als das Papier von der allgemeinen Börsenerholung mitgetragen wurde, gingen somit nur teilweise wieder verloren. Allerdings war der Kurs auch erst am Freitag unter 40 Euro auf den niedrigsten Stand seit neun Jahren abgerutscht. Vom Jahreshoch im Juni belaufen sich die Verluste mittlerweile auf mehr als 40 Prozent.