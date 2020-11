DGAP-News FUCHS verleiht Förderpreis von 50.000 Euro an 13 soziale Projekte in Mannheim (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 05.11.2020, 16:30 | 73 | 0 | 0 05.11.2020, 16:30 | FUCHS verleiht Förderpreis von 50.000 Euro an 13 soziale Projekte in Mannheim ^

Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS PETROLUB SE verleiht am 5. November 2020 zum 21. Mal den FUCHS-Förderpreis. Mit einer Summe von 50.000 Euro werden 13 Projekte am Heimatstandort des Unternehmens ausgezeichnet. Die Schirmherrschaft übernimmt in diesem Jahr erneut Mannheims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.

"Gerade die derzeitige Pandemie zeigt uns, wie wichtig dieses Engagement ist", so Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender FUCHS PETROLUB SE. "Denn die Auswirkungen des Coronavirus sind nicht nur eine Herausforderung für unser Gesundheitswesen und unsere Wirtschaft, sie treffen auch die Familien, die alten Menschen und die Kinder, die auf ihre sozialen Kontakte und das gewohnte Umfeld verzichten müssen. Zahlreiche in diesem Jahr eingereichte Projekte wollen vor diesem Hintergrund mit kreativen Ideen helfen, pädagogischen und psychologischen Schäden durch die Corona-Einschränkungen entgegenzuwirken - oder aber durch digitale Medien die fehlenden persönlichen Kontakte auszugleichen. Diese und viele andere Initiativen zu unterstützen, ist Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung, die bei uns einen hohen Stellenwert hat."

Nachhaltiges Wirtschaften und innovative Entwicklungen sind FUCHS auch beim sozialen Engagement wichtig. Die im Jubiläumsjahr 2019 eingeführten Zusatzpreise für ein besonders nachhaltiges und ein besonders innovatives Projekt werden in diesem Jahr erneut vergeben. Über die Auszeichnung "Projekt des Jahres - Nachhaltigkeit" kann sich die evangelische Markus-Lukasgemeinde freuen, in deren nachhaltigem Gemüsegarten Menschen mit Demenz, Kinder der umliegenden Kindertagesstätte sowie viele andere Menschen zusammenarbeiten. Die Auszeichnung "Projekt des Jahres - Innovation" erhält die Suchtberatung des Caritasverbands und des Diakonischen Werks Mannheim, die eine gemeinsame Online-Beratungsstelle aufgebaut haben.







