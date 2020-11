Aladdin Healthcare Technologies entdeckt durch Deep-Learning-Algorithmen potenzielle Wirkstoffe gegen Osteoporose - Validierung durch 'European Journal of Medicinal Chemistry'

- Innovative Deep-Learning-Algorithmen erlauben erfolgreiches virtuelles Screening von Biomolekülen gegen Osteoporose

- Renommierte Fachzeitschrift European Journal of Medicinal Chemistry validiert Aladdins Deep-Learning-Model

- Validierungsverfahren belegen Vorteile von Aladdins Deep-Learning-Modellen im Vergleich zu anderen Basismodellen und Wettbewerbern

BERLIN/LONDON 09. November 2020 - Aladdin Healthcare Technologies SE ("Aladdin", ISIN: DE000A12ULL2), ein führender Hersteller von Anwendungen für KI-basierte Gesundheitsdiagnostik und Arzneimittelforschung, hat seine Deep-Learning-Algorithmen (P-SAMPNN) - Pre-trained Self-Attentive Message Passing Neural Network - erfolgreich für die Arzneimittelentwicklung validiert. Das European Journal of Medicinal Chemistry, eine weltweit anerkannte Fachzeitschrift für Medizinische Chemie, akzeptierte und veröffentlichte die Forschungsarbeit von Aladdin und seinen Kooperationspartnern über die Entdeckung hochwirksamer Naturstoffe gegen Osteoporose durch Deep-Learning-Algorithmen. Der Auszug aus der Forschungsarbeit steht unter https://www.sciencedirect.com/ zur Verfügung.

In Zusammenarbeit mit wissenschaftlich renommierten Partnern, wie dem State Key Laboratory of Applied Microbiology Southern China und der School of Pharmaceutical Sciences of Sun Yat-sen University, konnte Aladdin seine innovative Technologie und langjährige Expertise bei der Suche nach Arzneimitteln zur Verfügung stellen und mit künstlicher Intelligenz (KI) das virtuelle Screening einer handelsüblichen Datenbank von Biomolekülen, die den Bildungsprozess von Osteoklasten regulieren, ermöglichen. Bei Osteoklasten handelt es sich um Zellen, die für die Resorption von Knochengewebe verantwortlich sind. Eine zu hohe Aktivität der Osteoklasten im menschlichen Körper ist eine der Hauptursachen für Osteoporose.