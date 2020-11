---------------------------------------------------------------------------

Veräußerung der Anteile an der Talus Manufacturing Ltd. zur Finanzierung des weiteren Wachstums



* Ausübung der Kaufoption: Lam Research Corporation wird den 80,5%-Anteil von Manz an der Talus Manufacturing Ltd. erwerben



* Zeitpunkt der rechtlichen Wirksamkeit abhängig von behördlichen Genehmigungen



* Verkaufserlös soll vor allem der Stärkung der strategischen Kernsegmente, allen voran des Segments Energy Storage, dienen

Reutlingen, 11. November 2020 - Die Lam Research Corporation mit Sitz in den USA, ein globaler Anbieter von Anlagen zur Waferherstellung und von Dienstleistungen für die Halbleiterindustrie, hat die Manz AG heute darüber informiert, dass sie den von der Manz Taiwan Ltd. gehaltenen Anteil an der Talus Manufacturing Ltd. übernehmen wird. Der Anteil der Lam Research Corporation an der Talus Manufacturing Ltd. hatte bislang 19,5% betragen. Mit dem Ausüben der vertraglich vereinbarten Kaufoption erwirbt Lam Research die restlichen 80,5%. Der genaue Zeitpunkt, ab dem die Übernahme rechtlich wirksam sein wird, steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen in Taiwan. Der vereinbarte Verkaufspreis liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Der Erlös soll unter anderem in die Expansion des dynamisch wachsenden Segments Energy Storage investiert werden und damit das Kerngeschäft stärken.



Die Talus Manufacturing hatte 2016 den operativen Betrieb in Taiwan aufgenommen und wurde seitdem im Segment Contract Manufacturing geführt. Als "Global Refurbishment Center" liegt der Schwerpunkt des Unternehmens in der Modernisierung und Wiederaufbereitung bestehender Anlagen zur Herstellung von Halbleitern. Eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 125% seit Gründung der Talus Manufacturing spiegelt die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Manz und Lam Research wider.