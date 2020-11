Coronanomics: Ein Virus verändert die Welt!

Sie erinnern sich vermutlich noch an den Begriff „Reaganomics“ aus den 80er Jahren. Damit wurde die Wirtschaftspolitik der USA unter dem damaligen Präsidenten Ronald Reagan bezeichnet. Die US-Regierung ging damals einen ebenso mutigen wie revolutionären Weg, der zu großen wirtschaftlichen Erfolgen, zu Wachstum und Wohlstand führen sollte. Aber auch zu einer in den folgenden Jahrzehnten immer weiter aufgehenden Schere zwischen Arm und Reich.

„Coronanomics“ wird in die Geschichtsbücher eingehen

In den kommenden Jahren wird ebenfalls ein politischer Treiber große Veränderungen in der Weltwirtschaft herbeiführen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Politiker wie beispielsweise der neu gewählte US-Präsident Jo Biden oder die neue US-Schattenpräsidentin Kamala Harris mit wegweisenden Ideen, sondern um das Coronavirus. Weltweit werden Regierungen, Unternehmen und ganze Gesellschaften mittlerweile von der Corona-Pandemie in ihrem Handeln getrieben. Wahrscheinlich wird diese Ära daher als „Coronanomics“ in die Geschichtsbücher eingehen.

Fazit: Coronanomics wird zu massiven staatlichen Eingriffen führen, ebenso wie zu großen Chancen im Bereich der Digitalisierung. Beide Entwicklungen gilt es, zu Ihrem eigenen Schutz und Vorteil intelligent zu nutzen! Praxis-Strategien vor diesen Rahmenbedingungen finden Sie in Kapitalschutz vertraulich!

Jo Biden wird kein Konrad Adenauer

Amerika hat gewählt und so manche Entwicklung hat weniger Erinnerungen an eine fortschrittliche Demokratie hervorgebracht als vielmehr Vergleiche zu Bananenrepubliken geweckt. Die Art und Weise des Wahlkampfes, als auch die Art des Wahlvorgangs und der langwierigen Auszählungen sind zumindest als peinlich zu bewerten. Für den ersten Vertreter eines Staates muss es selbstverständlich sein, dass die Würde des Amtes stets wichtiger sein muss als der Präsident selbst. Für mich steht bereits heute außer Frage, dass die USA in den kommenden vier Jahren gelähmt sein werden, auch aufgrund dieser Vorgänge.