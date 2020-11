Das Exporo-Projekt „Business-Hotel Augsburg“ entwickelt sich direkt nach Start am 12.11.2020 zum absoluten Favoriten der Anleger.

Das Exporo-Projekt „Business-Hotel Augsburg“ entwickelt sich direkt nach Start am 12.11.2020 zum absoluten Favoriten der Anleger. Bereits in den ersten beiden Tagen des Fundings konnten 2,7 Mio. Euro von Anlegern eingesammelt werden. Dies deutet auf eine weit überdurchschnittliche Attraktivität der Investitionsmöglichkeit hin. Im Schnitt gelingt es deutschen Immobilien-Crowdfundings, in den ersten beiden Tagen ca. 1,3 Mio. Euro einzusammeln. Selbst Projekte des Marktführers Exporo erreichen durchschnittlich lediglich 1,7 Mio. Euro.

Der hohe Eigenkapitalanteil, zwei erstrangige Grundschulden sowie eine überschaubare Finanzierungslaufzeit von 13 bis 19 Monaten sprechen für das Projekt „Business-Hotel Augsburg“, welches mit einem Kupon von 5% p.a. ausgestattet ist.