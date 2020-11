Personalis, Inc. präsentiert auf der virtuellen Veranstaltung EACR Liquid Biopsies

Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der modernen Genomik zur Populationssequenzierung und in der Krebsforschung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen an der virtuellen Veranstaltung EACR Liquid Biopsies vom 18. bis 19. November teilnehmen wird, einschließlich einer Posterpräsentation und Satellitensymposien.

ImmunoID NeXT ist die erste Plattform, die eine umfassende Analyse sowohl von Tumoren als auch ihrer immunologischen Mikroumgebung aus einer einzigen Probe ermöglicht und so die biologischen Informationen bestmöglich nutzt, die aus einer kostbaren Tumorprobe gewonnen werden können.

NeXT Liquid Biopsy, eine einzigartige, hochleistungsfähige, exomweite Flüssigkeitsbiopsienanalyse, bietet eine einzigartige Möglichkeit, das Krebs-Ökosystem zu untersuchen und die Entwicklung von Therapien der nächsten Generation voranzutreiben. Während solide Tumorbiopsien nach wie vor der Standard für die Untersuchung des Krebsgenoms sind, hat das Aufkommen flüssiger Biopsien gezeigt, dass das genotypische Profil eines Krebses mehr sein kann als das, was in einer einzelnen Gewebebiopsie gefunden wird. Daher liefert die Kombination von NeXT Liquid Biopsy und ImmunoID NeXT den umfassendsten Überblick über die Mutationslandschaft einer Krebserkrankung, indem sowohl das Gewebe als auch das Blut ausgewertet werden. NeXT Liquid Biopsy ermöglicht die Untersuchung von Schlüsselapplikationen wie der räumlichen und zeitlichen Heterogenität des Tumors, der klonalen Evolution und der Tumordynamik als Reaktion auf Therapien sowie der Mechanismen der Resistenzbildung. In dieser Präsentation werden wir Daten hervorheben, die das genomische Profiling und die Assay-Leistung aufzeigen, die durch NeXT Liquid Biopsy anhand der Auswertung von Referenzstandards und Patientenproben ermöglicht wird.

Im Folgenden finden Sie Einzelheiten zu den Präsentationen von Personalis.

Wissenschaftliche Poster-Präsentation