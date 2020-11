---------------------------------------------------------------------------

Baar (CH), 19. November 2020 - Die LION E-Mobility AG, eine börsennotierte Schweizer Holding mit strategischen Investments im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik, gibt bekannt, dass mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats Anteile des Unternehmens erworben haben. Die erforderlichen Meldungen bei den Aufsichtsbehörden sind erfolgt.

"Diese Investments setzen ein deutliches Zeichen, dass wir an den Erfolg von LION glauben", sagt Alessio Basteri, Vorsitzender des Verwaltungsrates der LION E-Mobility AG und ergänzt: "Die LION Smart GmbH als operative Tochter der LION E-Mobility AG hat sich unter Leitung von Thomas Hetmann in diesem herausfordernden Jahr, vor dem Hintergrund der weltweiten Pandemie und stagnierender oder rückläufiger Konjunktur, exzellent entwickelt. Wir haben eine gute Auftragspipeline, Industriepartner an unserer Seite und machen bei unseren laufenden Projekten signifikante Fortschritte. Um allen Aktionären einen Überblick über unsere Fortschritte bisher und die Pläne für das kommende Jahr zu geben, planen wir in den kommenden Wochen weitere Informationen für unsere Investoren."



Thomas Hetmann, Geschäftsführer der LION Smart GmbH und Verwaltungsratsmitglied der LION E-Mobility AG, ergänzt: "Trotz Covid-19 haben wir in diesem Jahr weiter am Aufbau der Vertriebspipeline gearbeitet, unseren Mitarbeiterbestand ausgebaut und ergänzt. Durch unsere derzeit laufenden Projekte haben wir unsere Technologie und unsere Batterielösungen weiterentwickelt und mit unseren Kooperationspartnern noch enger zusammengearbeitet. Während die Beeinträchtigung durch Covid-19 dank eines voraussichtlich bald verfügbaren Impfstoffs hoffentlich bald zurückgehen wird, sind wir gut gerüstet und finanziert die nächste Phase unseres Weges 2021 und darüber hinaus weiter zu gehen."