HAUCK & AUFHÄUSER belässt SAF-Holland auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für SAF-Holland nach Zahlen von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die endgültigen Angaben des Nutzfahrzeugzulieferers für das dritte Quartal hätte seine positive Einschätzung des Wertes bestätigt, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit vollen Auftragsbüchern lasse sich die Geschäftsentwicklung bis in das kommende Jahr hinein gut abschätzen./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2020 / 08:37 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2020 / 08:37 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. SAF-HOLLAND Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de