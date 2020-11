Die EU will Italien zum Migranten-Hotspot machen Autor: Tichys Einblick | 20.11.2020, 11:33 | 31 | 0 | 0 20.11.2020, 11:33 | Nicht nur, dass auch in Italien alles an den Zahlen der täglich neu an Covid-19-Zahlen gemessen wird, ein echter aber offener Streit von Medizinern und Virologen ist entbrannt, ob denn ein positiver Test, überhaupt etwas über Infizierung, Erkrankung und Krankheitsverlauf aussagen könne, wo doch über 90 % der Patienten asymptomatisch bleiben würden? Dagegen scheint sich Der Beitrag Die EU will Italien zum Migranten-Hotspot machen erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Giovanni Deriu. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer