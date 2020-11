L&T Technology Services wurde als Anbieter von Beratungs- und professionellen Dienstleistungen für Amazon ausgewählt und unterstützt die Integration von Alexa in Endgeräte

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein führendes globales Unternehmen für reine Engineering-Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass es als Anbieter von Beratungs- und professionellen Dienstleistungen (Consulting and Professional Services, CPS) ausgewählt wurde, um die Integration des Amazon Alexa Voice Service (AVS) in verschiedene angeschlossene Geräte über mehrere Domänen und Branchen hinweg zu unterstützen.

Während die Technologie jeden Aspekt des menschlichen Lebens revolutioniert, sind auch die Produkte mit einer Kombination aus Hardware, Sensoren, Datenspeichern, Mikroprozessoren, Software und Konnektivität komplexer und intelligenter geworden. Um neue sprachgesteuerte Produkte zu entwickeln und die Verfügbarkeit von Spracherkennungsdiensten für digitale Endverbraucher- und Industriegeräte zu erweitern, wird LTTS in seiner Eigenschaft als Anbieter von AVS-Consulting und Professional Services für globale Unternehmen, Endverbraucher und Technologieführer Maßstäbe in Bezug auf Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kapazitäten, Zugang zu neuen Märkten und Spezialisierung in technologischen und vertikalen Bereichen setzen.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen eingebetteter Hardware, Dienstleistungen für mechanisches Design, Support für die Prototypenfertigung, Plattformsoftware, Multimedia (Audio & Sprache) und Produktprüfungsdienste ist LTTS gut gerüstet, um Beratung und professionelle Dienstleistungen für das gesamte Produktportfolio und alle Bereiche einer Organisation anzubieten.

„Wir freuen uns sehr, dass LTTS das Fachwissen in den Bereichen Endverbraucher- und Industriemärkte, Produktentwicklung, Gerätetest und -zertifizierung sowie Innovation nutzt, um die Kundenerfahrung zu transformieren“, sagte Eric King, General Manager bei Amazon Alexa Europe. „Wir begrüßen LTTS als unseren neuesten Anbieter für Beratung und professionelle Dienstleistungen im Bereich Alexa Voice Service und freuen uns darauf, dass das Unternehmen seine Fähigkeiten einsetzt, um innovative Sprachlösungen für Unternehmen, globale Gerätehersteller und Marken zu entwickeln.“

Seema Ghanekar, Global Head – Industrial & Consumer Products bei L&T Technology Services, sagte, „Mit der wachsenden Nachfrage nach Geräten mit digitaler Spracherkennung nehmen die technologischen Veränderungen, die durch Ingenieurdienstleistungen im Bereich der eingebetteten Geräte ausgelöst werden, immer mehr zu. Tatsächlich besteht der vorgeschlagene Ansatz eher darin, Erfahrungen für Endbenutzer zu entwickeln, als die technischen Geräte. Mit Fachkenntnissen in den Bereichen Industriemärkte, Produktentwicklung, Gerätetests und Zertifizierung ist LTTS gut gerüstet, um ein bevorzugter Anbieter für die Softwareintegration von Amazon Alexa-Produkten zu werden. Unsere Arbeit mit Amazon für AVS ist ein Schritt in diese Richtung, da wir gemeinsam danach streben, neue Maßstäbe im Bereich des Customer Experience Engineering zu setzen.“

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Kunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 53 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Unser Firmensitz befindet sich in Indien und wir haben mehr als 15.900 Mitarbeiter, die in 17 globalen Designzentren, 28 globalen Verkaufsbüros und 52 Innovationslabors tätig sind (Stand: 30. September 2020). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ltts.com/

