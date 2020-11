va-Q-tec AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von CHF 25 Mio.

Nettoemissionserlös soll u.a. für Ausbau der Container- und Boxenflotten genutzt werden

Platzierung aufgrund des großen Interesses bei Investoren frühzeitig abgeschlossen

Kupon auf 3¾ % p.a. festgelegt

Provisorische Zulassung an der SIX Swiss Exchange am 30. November 2020 erwartet

Die va-Q-tec AG (ISIN DE0006636681 / WKN 663668), Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation (Super-Wärmedämmung) und der temperaturgeführten Lieferketten (TempChain-Logistik), hat die Platzierung der CHF-Anleihe unter Federführung der Helvetische Bank AG aufgrund des großen Interesses bei Investoren erfolgreich frühzeitig abgeschlossen. Der Kupon der 5-jährigen Anleihe wurde auf 3¾ % p.a. und der Emissionsbetrag auf CHF 25 Mio. festgelegt.Die Helvetische Bank AG agierte als Lead Manager und hatte die Anleihe fest übernommen. Die Zulassung der Anleihe zur offiziellen Kotierung an der SIX Swiss Exchange AG mit gleichzeitiger Einbeziehung in das Anleihesegment der SIX Swiss Exchange AG wird beantragt. Die Liberierung der Anleihe und deren provisorische Kotierung an der SIX Swiss Exchange AG erfolgen per 30. November 2020.Stefan Döhmen, CFO der va-Q-tec AG, kommentiert: