DATAGROUP SE: Statista und brand eins zählen DATAGROUP zu den besten IT-Dienstleistern 2021

Pliezhausen, 24. November 2020. Zum zweiten Mal wählten fast 5.800 IT-Experten und Kunden DATAGROUP zu den besten IT-Dienstleistern 2021. In der gemeinsamen Erhebung von Statista und brand eins erreichte DATAGROUP in neun von zehn Kategorien Top-Bewertungen.

IT ist angesichts der Corona-Pandemie mehr denn je ein zentraler Baustein für den Erfolg eines Unternehmens. Doch nicht jedes Unternehmen kann oder will die breite Vielfalt an IT-Lösungen und benötigter Fachexperten selbst aufbauen. Die Umfrage, die im letzten Jahr erstmalig aufgesetzt wurde, soll Kunden Orientierung im Dschungel der IT-Dienstleister geben.

Für die Studie wurden 2.878 Experten und 2.896 Kunden von IT-Dienstleistern nach ihren Empfehlungen gefragt, die Bestenlisten in den zehn untersuchten Kategorien führten. DATAGROUP schneidet in den Bereichen IT-Security, Training und Schulungen, Managed Services und Outsourcing, Hardware-Implementierung und -wartung sowie IT-Beratung mit jeweils vier von vier Möglichen Punkten ab und gehört damit zu den obersten 25 % der empfohlenen Unternehmen. In den Kategorien Cloud-Services, Netzwerk & Storage, Software-Implementierung und -Wartung sowie Kommunikation und Kollaboration erreicht der IT-Dienstleister drei von vier möglichen Punkten und gehört damit zu den obersten 50 %.

"Wir freuen uns, dass wir im zweiten Jahr in Folge erneut so gut abgeschnitten haben.", so Max H.-H. Schaber, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. "Wir legen viel Wert auf die Qualität unserer IT-Services und partnerschaftliche Beziehungen mit unseren Kunden. Die Umfrage unterstreicht, dass wir diesen Anspruch auch leben."

Mit dem Kernprodukt CORBOX, einer modularen und flexibel kombinierbaren Suite von IT-Services deckt DATAGROUP als Full-IT-Outsourcer das gesamte Spektrum der IT-Dienstleistungen ab. Alle Serviceprozesse sind nach ISO 20000 zertifiziert, standardisiert und qualitätsgesichert. Damit wird IT für Kunden einfach, sodass diese sich ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.