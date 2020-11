---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG



Wachstumsfinanzierung

Kälte Eckert wächst weiter: Portfoliounternehmen von VR Equitypartner übernimmt SOS Kältetechnik



Frankfurt am Main / Markgröningen, 24. November 2020 - Die Kälte Eckert GmbH treibt ihre Plattform-Strategie zum führenden Kälteanlagenanbieter in Süddeutschland voran und kauft die SOS Klimatechnik aus Königsdorf nahe München. Verkäufer der Anteile ist der alleinige Gesellschafter Alexander Stiegler Iurato, der dem Unternehmen als Geschäftsführer erhalten bleibt. Die Integration qualifizierter Mitarbeiter, der Transfer von Know-how und die Vergrößerung des Einzugsbereichs in die Metropolregion München sind die Ziele der Partnerschaft. Für das Portfoliounternehmen von VR Equitypartner ist es das dritte Add-on innerhalb eines Jahres: Im November 2019 wurde durch den Zusammenschluss mit Günther Kältetechnik das Fundament gelegt und im April 2020 die Gartner Keil GmbH übernommen.



Im Jahr 1998 gegründet, hat sich die SOS Kältetechnik GmbH aus der Nähe von München auf die Installation von Kälte-, Klima-, und Wärmepumpentechnik spezialisiert und arbeitet für gewerbliche, industrielle und private Kunden. Das Unternehmen hat ein Team aus hochqualifizierten Mitarbeitern, die darauf spezialisiert sind, die Leistungsfähigkeit der installierten Kühl-Aggregate optimal auf die Gegebenheiten der zu kühlenden Räumlichkeiten anzupassen. Die anfallenden Wartungs- und Servicearbeiten übernimmt die SOS Kältetechnik GmbH dabei selbst.



"Die Transaktion unterstreicht die Stärke unseres langfristigen Investitionsansatzes, den wir partnerschaftlich mit unseren Portfoliogesellschaften auch im aktuell durch die Covid-19 Pandemie geprägten Marktumfeld konsequent weiterverfolgen", sagt Christian Futterlieb, Geschäftsführer bei VR Equitypartner. "Kälte Eckert erhält im Rahmen der Transaktion Zugang zu mehr hoch qualifiziertem Personal und kann seinerseits das Know-how für natürliche Kältemittel auf SOS Kältetechnik übertragen. Somit kann die Firma zu einer tragenden Service-Niederlassung ausgebaut werden. Ein wichtiger Schritt für die Plattformstrategie von Kälte Eckert auf dem Weg zum führenden Anbieter in Süddeutschland."