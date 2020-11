Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. Schließlich steigert der Titel heute sein 4-Wochen-Hoch. Zuletzt lag dieses Top bei 104,55 EUR. Bei Siltronic dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, können sich auf den GD200 stützen. Bei 84,11 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Aufwärtstrends gelten. Damit ist wieder einmal bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit für (stark) steigende Kurse in Aufwärtstrends einfach höher ist als für fallende.

Fazit: Wie es bei Siltronic weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.