Dulger zum neuen Arbeitgeberpräsidenten gewählt

BERLIN (dpa-AFX) - Rainer Dulger ist zum neuen Arbeitgeberpräsidenten gewählt worden. Die Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände sprach ihm in Berlin in geheimer Wahl für eine zweijährige Amtszeit ohne Gegenstimmen das Vertrauen aus, wie die BDA am Donnerstag mitteilte. Dulger folgt auf Ingo Kramer, der seit November 2013 Präsident der BDA war. Dulger war bisher Vizepräsident der BDA und ist seit 2012 Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) ist einer der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft./hoe/DP/eas