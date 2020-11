Anlegerverlag Bayer mit Raketenstart – Kursziel in Sicht! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 27.11.2020, 09:48 | 107 | 0 | 0 27.11.2020, 09:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Das könnte eine ganz große Nummer werden für Bayer! Nachdem man sich wochenlang damit rumgeschlagen hatte, einen heftigen Abwärtstrend zu beseitigen, ist nun wohl endgültig die Wende gelungen! Man schafft es wieder, nach vorn zu schauen und Erfolge zu feiern. Sowohl in den Schlagzeilen als auch auf dem Aktienmarkt, weshalb die Anlegerstimmung weiter am Steigen ist! Anmerkung der Redaktion: Startet Bayer jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser brandaktueller Sonderreport, den Sie hier kostenlos abrufen können. Das könnte im Hause der Bayer AG ein richtig schönes Wochenende werden! Das Kursziel ist derzeit in Sicht, denn der Meilenstein von 50 Euro könnte bereits heute noch geknackt werden. Das wäre der Traum aller Anleger, denn nach dieser Hürde könnte man weiter nach vorne schauen und die traurigen Zeiten hinter sich lassen. Bayer ist wieder eine große Nummer und weiß wieder zu begeistern! Die Aussichten für alle interessierte Aktionäre sind also grandios. Wer diese Aktie verfolgt, weiß, welches Potenzial hier drin steckt. Man sollte also schnell sein und sich diese guten Kurse sichern, um nicht zu spät zu kommen und zu viel zu bezahlen. Denn heute Morgen geht es bereits um 0,22 Prozent und somit 0,11 Euro nach oben. Der neue Kurswert liegt nun bei 49,32 Euro! Fazit: Ist das jetzt die endgültige Wende bei Bayer? Oder wieder nur ein Strohfeuer? Wir haben die Chancen und Risiken der Aktie analysiert und die Ergebnisse für Sie in einem Sonderreport aufbereitet. Hier können Sie die Studie zum Download anfordern.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer