Anlegerverlag Nel ASA: Schlagen die Norweger jetzt zurück? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 29.11.2020, 16:18 | 38 | 0 | 0 29.11.2020, 16:18 | Foto: www.anlegerverlag.de Wasserstoff ist derzeit das vielleicht größte Thema an den Aktienmärkten. Aktien wie Plug Power oder FuelCell sind in den vergangenen Wochen regelrecht durch die Decke gegangen. Lediglich der einstige Platzhirsch Nel ASA hing ein wenig in der Warteschleife. Doch das könnte sich jetzt ändern, denn mit dem Freitagsschluss haben die Norweger eine bisher hart umkämpfte und ultrawichtige Chartmarke überwunden! Das Thema Wasserstoff ist derzeit in aller Munde. Daher haben wir die komplette Branche analysiert und die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie in einem Sonderreport zusammengestellt. Hier finden Sie die Ergebnisse. So schloss Nel ASA erstmals in seiner Geschichte oberhalb der Hürde von 2,20 Euro. Nach einem tagelangen Kampf mit dieser Marke konnten die Norweger jetzt endlich den Durchbruch feiern. Damit gelten zumindest charttechnisch neue Kaufsignale. Schieben diese Kaufsignale den Kurs jetzt weiter nach oben? Wasserstoff als Antriebstechnologie ist eines der spannendsten Projekte zum Thema Energiewende. Unternehmen wie Nel ASA, Ballard Power & Co. haben sich darauf spezialisiert, Wasser in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff zu zerlegen, um mit diesem Wasserstoff dann beispielsweise Motoren anzutreiben. Fazit: Bei Nel ASA passt derzeit Vieles zusammen. Aber ist Nel ASA wirklich der aussichtsreichste Kandidat aus dem Wasserstoffsektor oder gibt es lohnenswertere Alternativen? Wir haben zahlreiche Wasserstoffaktien analysiert und die Aktien mit den größten Gewinnchancen für Sie zusammengestellt. Hier finden Sie die Ergebnisse.



