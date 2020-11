Frankfurt am Main (ots) - BearingPoint und Continental gewinnen den diesjährigen"Best of Consulting"-Award der WirtschaftsWoche in der Kategorie Operations -Digitalisierung. In der Kategorie Technology - Analytics wird BearingPointzusammen mit Vodafone ausgezeichnet. Zudem qualifizierte sich die Management-und Technologieberatung zusammen mit der BMW Group in der Kategorie Strategy -Supply Chain Management.BearingPoint wird gemeinsam mit seinen Kunden Continental, Vodafone und BMWGroup beim "Best of Consulting"-Award 2020 der WirtschaftsWoche und desBundesverbands Deutscher Unternehmensberater (BDU) dreifach ausgezeichnet. Damitbestätigte die Jury auch in diesem Jahr die Expertise der Management- undTechnologieberatung in den für die Industrie wichtigen Zukunftsthemen.