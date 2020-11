Sehr geehrte Leser,



heute präsentieren wir Ihnen ein brandheißes Exklusivinterview mit dem CEO unserer Biotech-Topempfehlung Sernova Corp. (WKN: A0LBCR)



eine konkrete Aktienempfehlung pro Profiteer-Ausgabe.





Das Börsenjahr neigt sich dem Ende entgegen, so dass wir gerne einen kurzen Blick auf unsere besten Empfehlungen des Jahres 2020 werfen wollen:Desert Mountain Energy Corp. (WKN: A2JHVK) - empfohlen am 19.05.2020 bei einem Kurs von 0,34 CAD - erreichte im Oktober ein Hoch von 2,11 CAD. Das entspricht einem Gewinn von 520 Prozent.Izotropic Corp. (WKN: A2JNLV) - empfohlen am 13.02.2020 bei einem Kurs von 0,35 CAD - erreichte Ende Oktober ein Hoch von 1,52 CAD. Das entspricht einem Gewinn von 334 Prozent.Manganese X Energy Corp. (WKN: A2DHL8) - empfohlen am 14.09.2020 bei einem Kurs von 0,28 CAD - erreichte im September ein Hoch von 1,11 CAD. Das entspricht einem Gewinn von 296 Prozent.NeutriSci International Inc. (WKN: A12GAQ) - empfohlen am 29.04.2020 bei einem Kurs von 0,05 CAD - erreichte im Oktober ein Hoch von 0,16 CAD. Das entspricht einem Gewinn von 220 Prozent.Nano One Materials Corp. (WKN: A14QDY) - empfohlen am 05.05.2020 bei einem Kurs von 1,24 CAD - erreichte im August ein Hoch von 3,77 CAD. Das entspricht einem Gewinn von 204 Prozent.Greenlane Renewables Inc. (WKN: A2PW90) - empfohlen am 14.01.2020 bei einem Kurs von 0,291 Euro - steht mittlerweile bei 0,735 Euro. Das entspricht einem Gewinn von 152 Prozent.MustGrow Biologics Corp. (WKN: A2PNS7) - empfohlen am 02.09.2020 bei einem Kurs von 0,38 CAD - erreichte am Freitag ein Hoch bei 0,70 CAD. Das entspricht einem Gewinn von 84 Prozent.Auf diese Erfolgsbilanz dürfen wir zurecht stolz sein. Wir ruhen uns aber nicht auf dem Erreichten aus, sondern wollen noch besser werden.Investoren träumen von den sogenannten Tenbaggern, Aktien mit denen sie ihren Einsatz verzehnfachen können. Wer möchte nicht gerne aus 5.000 Euro Einsatz satte 50.000 Euro oder aus 10.000 Euro sage und schreibe 100.000 Euro erwirtschaften.Bei Sernova Corp. (WKN: A0LBCR) handelt es sich sogar um einen potenziellen Verzwanzigfacher. Aktuell bringt das Unternehmen nur 44,1 Mio. USD Börsenwert auf die Waage.Quelle:www.sernova.comVor dem Hintergrund, dass ein direkter Konkurrent von Sernova im vergangenen Jahr für sage und schreibe 950 Mio. USD Cash aufgekauft wurde, ist die aktuelle Bewertung von Sernova geradezu absurd niedrig.Während sich Sernova bereits mitten in klinischen Tests in den USA befindet und positive Sicherheits- und Effizienzdaten zu vermelden hat, befasst sich Semma Therapeutics noch mit vorklinischen Arbeiten und macht nicht wirklich Fortschritte (Quelle:www.businesswire.com/news/home/20190903005227/en/Vertex-Acquire-Semma-Therapeutics-Goal-Developing-Curative).950 Mio. USD würden beim aktuellen USD/CAD-Wechselkurs rund 5,92 CAD pro ausstehender Sernova-Aktie entsprechen. Ein Investment in Höhe von 10.000 Euro könnte theoretisch auf rund 215.000 Euro anwachsen, falls ein großes Pharmaunternehmen genauso viel für eine potenzielle Übernahme von Sernova auf den Tisch des Hauses legen sollte. Unserer Meinung nach müsste Sernova aber noch viel wertvoller sein - das werden Sie nach der Lektüre dieses Interviews ebenfalls denken.Exklusivinterview mit Dr. Philip Toleikis, CEO von SernovaProfiteer:Dr. Toleikis, Sernova entwickelt Technologien der regenerativen Medizin, die eine "funktionelle Heilung" für eine Reihe von chronischen Krankheiten bieten könnten. Können Sie bitte erklären, was Sie damit meinen?Dr. Philip Toleikis: Patienten mit Typ-1-Diabetes sind beispielsweise nicht mehr in der Lage, ihren Blutzuckerspiegel nach einer Mahlzeit zu kontrollieren, da die Zellen, die Insulin produzieren, abgestorben sind. Um das Insulin zu ersetzen, müssen sich die Patienten ihr Leben lang mehrmals täglich Insulin spritzen. Um dies zu korrigieren, testet Sernova ein kleines medizinisches Gerät ("Cell Pouch"), welches tief unter die Haut platziert wird und neue therapeutische Zellen aufnimmt, die Insulin produzieren. Ziel ist es, die Insulin-Injektionen zu ersetzen und den Patienten in ein normales Leben zurückzubringen.Unsere Technologien haben auch das Potenzial, die Nebenwirkungen von Diabetes zu eliminieren, die zu Herz- und Nierenerkrankungen sowie Amputationen führen. Dies wäre eine "funktionelle Heilung" für diese Krankheit. Als Plattformtechnologie gibt es mehrere Krankheiten, die wir mit diesem Ansatz behandeln können.Profiteer: Sernova hat in Kanada bereits eine erste Studie am Menschen durchgeführt, die gezeigt hat, dass die "Cell Pouch" (Gewebetasche) bei Diabetes-Patienten sicher ist und die transplantierten Zellen überleben sowie Insulin produzieren können. Sernova führt jetzt eine klinische Phase I/II-Studie (Sicherheit/Wirksamkeit) in den USA an der University of Chicago durch. Sie haben kürzlich ein klinisches Update zu dieser Studie geliefert.Es ist großartig zu sehen, dass die behandelten Patienten weiterhin den primären Endpunkt (Sicherheit) und die sekundären Endpunkte im Hinblick auf die Wirksamkeit erreichen. Warum ist dies wichtig?Dr. Philip Toleikis: Wir denken, dass Sernova das erste Unternehmen der Welt ist, das an Patienten zeigen konnte, dass ein implantierbares Gerät, wenn es unter die Haut implantiert wird, sicher ist und dass Insulin von unserem implantierten Gerät mit therapeutischen Zellen in den Blutkreislauf unserer Patienten gelangt und dass die Patienten einen Nutzen durch eine Verringerung der Notwendigkeit von Insulin-Injektionen sowie eine Verbesserung der Maßnahmen zur Zuckerkontrolle erfahren, die für Diabetes-Patienten eine echte Bedeutung haben. Dies ist eine große Errungenschaft auf dem Weg zu einer "funktionellen Heilung" dieser Krankheit.Profiteer: Warum haben Sie sich entschieden, diesen Test mit Diabetes-Patienten durchzuführen, die an Typ-1-Diabetes mit schweren hypoglykämischen Anfällen leiden?Dr. Philip Toleikis: Diabetes-Patienten mit schwerer Hypoglykämie haben nicht die Fähigkeit zu erkennen, wann ihr Blutzuckerspiegel nach einer Insulin-Injektion auf ein gefährliches Niveau gefallen ist, was bedeutet, dass sie mit jeder Insulin-Injektion ins Koma fallen und sterben könnten. Die einzige Lösung für dieses Problem ist die Behandlung mit neuen Zellen, deshalb haben wir uns dafür entschieden, zu versuchen, diesen Patienten zuerst mit unseren Technologien zu helfen.Glücklicherweise zeigen wir in unserer klinischen Studie, dass die Zahl der Hypoglykämie-Anfälle mit unserer "Cell Pouch" und den therapeutischen Zellen verringert wird. Somit könnte unser Produkt für diese Patienten zu einem potenziellen Lebensretter werden. Im Zuge der kontinuierlichen Entwicklung unserer Technologien werden wir weniger schwere Diabetes-Fälle behandeln und in der Lage sein, das Leben von Millionen von Menschen zu verbessern, die an dieser Krankheit leiden.Profiteer: Wie einfach ist es, die "Cell Pouch" zu implantieren?Dr. Philip Toleikis: Die "Cell Pouch" hat etwa die Größe einer Visitenkarte, ist flexibel und sehr dünn. Sie wird in einem kurzen und schnellen Eingriff tief unter die Haut implantiert. Das Gerät wird unter die Bauchhaut platziert, wo typischerweise Insulin-Injektionen vorgenommen werden.Da wir uns mit der Behandlung von Millionen von Patienten pro Jahr befassen, wollen wir ein einfaches Instrumenten-Set für Chirurgen entwickeln, mit dem sich die "Cell Pouch" leicht und minimal invasiv unter der Haut platzieren lässt. Es soll in Zusammenarbeit mit einem großen Medizintechnik-Unternehmen entwickelt werden.Quelle:www.sernova.comProfiteer: Sie sagten, dass die "Cell Pouch" unter die Bauchhaut implantiert wird. Ich frage mich, ob der Patient danach ein Fremdkörpergefühl hat. Können Sie das etwas näher erläutern?Dr. Philip Toleikis: Wenn medizinische Geräte in den Körper eingebracht werden, wird der Körper versuchen, das Gerät abzustoßen, indem er das Gerät mit Narbengewebe umgibt - vergleichbar mit einem Holzsplitter, den man in den Finger bekommt. Dies wäre sehr schlecht für das Überleben therapeutischer Zellen, die Blutgefäße und eine natürliche Gewebematrix benötigen, um zu überleben.Aus diesem Grund haben wir unser Gerät auf unserer langjähriger Erfahrung basierend so konzipiert, dass es sich mit Gewebe und Blutgefäßen verbindet, wie es für das Überleben und die Funktion unserer therapeutischen Zellen erforderlich ist. Dieses einzigartige Design war wichtig für den Erfolg unserer Technologien.Profiteer: Wie lange kann die "Cell Pouch" im Körper verbleiben?Dr. Philip Toleikis: Das Gerät besteht aus nicht abbaubaren Polymeren, die bei anderen Anwendungen bereits für den dauerhaften Einsatz im Körper zugelassen sind. Wir gehen davon aus, dass wir ein gesundes Umfeld für die Funktionalität der Zellen in dem Gerät geschaffen haben. Durch die Bewertung der Haltbarkeit der Zellen in Patienten, die an der Studie teilnehmen, glauben wir, dass das Produkt mit hochwertigen Zellen jahrelang in Patienten funktionieren könnte.Das Gerät kann auch explantiert und ersetzt werden, wenn neue Zellen benötigt werden. Stellen Sie sich vor, ein Patient, der gegenwärtig bis zu sechs Mal täglich Insulin-Injektionen erhält, muss keine Insulin-Injektionen mehr vornehmen. Ein Jahr könnte eine Reduktion von rund 1.800 Nadelstichen bedeuten.Profiteer: Haben Sie genügend Geld zur Verfügung, um diese klinische Studie zu Ende zu führen, und wie hilft Ihnen die Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) dabei?Dr. Philip Toleikis: Sernova hatte das Glück, in den USA einen mehrere Millionen Dollar schweren Zuschuss von der JDRF zur Finanzierung unserer Studie zu erhalten. Mit diesem Zuschuss und dem vorhandenen Kassenbestand verfügen wir über genügend Mittel, um die übrigen Patienten der Studie zu behandeln und unsere Patienten weiter zu betreuen, um wichtige Sicherheits- und Wirksamkeitsergebnisse zu erhalten.Profiteer: Bisher befinden sich fünf von insgesamt sieben geplanten Patienten in der klinischen US-Studie. Wann erwarten Sie die vollständige Patientenrekrutierung?Dr. Philip Toleikis: Wir gehen von einer vollständigen Patientenrekrutierung im ersten Quartal 2021 aus. Das heißt, dass dann alle Patienten mit der "Cell Pouch" behandelt wurden. Von da an würden wir therapeutische Zellen transplantieren und dann weitere Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten erhalten.Profiteer: Warten große Pharmaunternehmen auf die endgültigen Studienergebnisse oder beabsichtigen Sie schon viel früher Kooperationsverträge zu unterzeichnen?Dr. Philip Toleikis: Während wir über unsere eigene weltweite Exklusivlizenz für therapeutische Zelltechnologien zur Behandlung von Diabetes verfügen, interagiert Sernova mit einer Reihe von Pharmaunternehmen, die das unglaubliche Potenzial für unsere regenerative Medizin zur Behandlung von Krankheiten erkannt haben. Diese Unternehmen haben therapeutische Zellen entwickelt, benötigen aber ein implantierbares Gerät für die Platzierung dieser therapeutischen Zellen.Normalerweise würden wir eine Kooperationsverträge unterzeichnen, um ihre Zellen mit unseren Gerätetechnologien zu testen, und dann während dieser Tests oder nach positiven Ergebnissen auf eine Lizenz- oder Co-Entwicklungsverträge hinarbeiten, um das kombinierte Produkt auf den Markt zu bringen. Die Pharmaunternehmen, mit denen wir interagieren, wissen bereits, dass unsere Gerätetechnologien in Patienten funktionieren, und arbeiten aktiv an Kooperationsverträge mit uns. Sie warten nicht auf endgültige klinische Ergebnisse.Profiteer: Positive Ergebnisse vorausgesetzt, wie lange würde es von einem Kooperationsabkommen bis zu einem Lizenzabkommen dauern?Dr. Philip Toleikis: Jedes Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, könnte jederzeit nach Beginn einer Kooperation Verhandlungen über eine Lizensierung oder gemeinsame Entwicklung aufnehmen. Die Tatsache, dass uns keine anderen implantierbaren Geräte bekannt sind, die in der Klinik so vielversprechend sind wie unsere, macht unsere Technologien sehr selten und notwendig, um diese wichtigen Zelltherapie-Technologien für Patienten voranzubringen.Profiteer: In diesem Jahr haben Sie mehrere lokale Immunschutztechnologien erworben und einlizenziert. Wie sieht der Plan für deren Kommerzialisierung aus?Dr. Philip Toleikis: Wir arbeiten intensiv daran, diese Technologien mit unserer "Cell Pouch" zu kombinieren, um immungeschützte Zellen innerhalb der "Cell Pouch" für die Behandlung aller Patienten mit chronischen Krankheiten für unsere Zelltherapieanwendungen bereitzustellen.Diese Kombination würde eine - unserer Meinung nach - sichere Lösung für die Behandlung vieler chronischer Krankheiten bieten, bei denen ein Protein oder Hormon oder ein anderer Faktor zur Behandlung von Krankheiten benötigt wird, das bzw. der von Zellen innerhalb unserer "Cell Pouch" produziert werden könnte.Profiteer: Wann planen Sie, mit Ihren Hämophilie- und Schilddrüsenprogrammen in die Klinik zu gehen?Dr. Philip Toleikis: Wir hoffen, klinische Studien mit unserem Schilddrüsenprogramm - je nach den behördlichen Anforderungen - innerhalb von etwa einem Jahr beginnen zu können. Unser Hämophilie-Programm wird dem wahrscheinlich folgen, während wir uns derzeit weiter auf die nächste Stufe präklinischer Studien vorbereiten.Profiteer: Die "Cell Pouch" kann für alle Indikationen verwendet werden, bei denen der menschliche Körper Proteine oder Hormone nicht mehr selbst herstellen kann. Welche zusätzlichen Indikationen finden Sie am vielversprechendsten?Dr. Philip Toleikis: Wir untersuchen das Potenzial zur Behandlung mehrerer seltener Krankheiten, bei denen aufgrund eines genetischen Problems ein Protein oder ein anderer Faktor nicht produziert wird. Unser Hämophilie-Programm ist zum Beispiel ein Ex-vivo-Gentherapie-Programm, bei dem wir das benötigte Gen in unsere therapeutischen Zellen außerhalb des Körpers einfügen und die Zellen dann in unsere "Cell Pouch" platzieren können, wo sie das benötigte Protein produzieren. Das ist bei vielen Krankheiten möglich.Profiteer: Soweit wir wissen, sind Sie den direkten Konkurrenten weit voraus, aber ihre Marktkapitalisierung beträgt nur einen Bruchteil der Bewertung der Wettbewerber. Wie wollen Sie das ändern?Dr. Philip Toleikis: Wir haben unsere finanziellen Ressourcen bisher in die Entwicklung unserer Technologien gesteckt. Jetzt, da wir große Fortschritte in der Klinik machen, was der Schlüssel zur Markteinführung eines Produkts ist, arbeiten wir daran, unsere Erfolge in der Welt bekannt zu machen. Dies ist eine unglaubliche Zeit für smarte Investoren, in unser Unternehmen zu investieren.Wir werden an der Toronto Venture Exchange (SVA.V), an der OTCQB (SEOVF) und an mehreren deutschen Börsen (Aktiensymbol: PSH) gehandelt. Unser Plan ist ein Wechsel an die NASDAQ. Dies wird auch das Potential eröffnen, bedeutende institutionelle Investoren an Bord zu holen und dazu beitragen, unser Unternehmen auf der Weltbühne zu positionieren.Mit Blick auf die Zukunft von Sernova sind wir sehr begeistert und freuen uns darauf, sowohl unsere Patienten als auch unsere Investoren zufriedenzustellen, während wir das Jahr 2020 abschließen und ins Jahr 2021 und darüber hinaus blicken.Profiteer: Vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft viel Erfolg!FAZIT: Unter Berücksichtigung von rund 208,3 Mio. ausstehenden Aktien liegt der Börsenwert von Sernova Corp. (WKN: A0LBCR) derzeit bei 57,3 Mio. CAD bzw. rund 44,1 Mio. USD. Nicht-börsennotierte Konkurrenten in den USA werden mit einem Vielfachen dessen bewertet, obwohl Sernova viel weiter fortgeschritten ist und auf milliardenschwere Märkte abzielt!In Verbindung mit lokalen Immunschutztechnologien ist die "Cell Pouch" von Sernova der heilige Gral im Kampf gegen chronische Krankheiten, wie beispielsweise insulinabhängiger Diabetes Typ I, Hämophilie (Bluterkrankheit) und Schilddrüsenunterfunktion. Die Sicherheit und Wirksamkeit der "Cell Pouch"-Technologie konnte in den vergangenen Jahren bereits in Tierstudien, aber auch schon bei ersten Studien am Menschen (Phase I/II) in Kanada nachgewiesen werden.Sernova hat das geschafft, woran viele Unternehmen, auch große Pharmakonzerne, gescheitert sind: auf Glukose ansprechende Inselzellen erfolgreich unter der Haut zu platzieren, wo diese dank der "Cell Pouch" auch überleben können.Bei der aktuellen klinischen US-Studie kommen auch die kontinuierlichen Glukose-Überwachungssysteme (CGM) des milliardenschweren Medizintechnik-Unternehmens Medtronic (www.medtronic.com) zum Einsatz. Unserer Meinung nach wäre Medtronic auch der perfekte Partner für Sernova, wenn es darum geht, ein einfaches Instrumenten-Set für Chirurgen zu entwickeln, mit dem sich die "Cell Pouch" leicht und minimal invasiv unter der Haut platzieren lässt.Quelle:www.sernova.comWir sind davon überzeugt, dass die Plattformtechnologie von Sernova in Zukunft für die Behandlung einer Reihe von verschiedenen chronischen Krankheiten zum Goldstandard auf der ganzen Welt werden könnte. Das therapeutische Potenzial für Patienten und die finanziellen Auswirkungen für Sernova wären atemberaubend.Douglas Loe, der beste Biotech-Analyst in Kanada, sieht das konservative Kursziel für die Sernova-Aktie bei 1,00 CAD. Der mit 30 Prozent abdiskontierte Netto-Kapitalwert (Net Present Value) liegt dem jüngsten Analysten-Update von Echelon Wealth zufolge bei 2,78 CAD pro Aktie.Auf Basis der Semma-Übernahmebewertung sehen wir den fairen Wert der Aktie von Sernova Corp. (WKN: A0LBCR) auf Sicht von 12-18 Monaten bei 5,50 CAD - das würde einem Kurspotenzial von rund 1.900 Prozent entsprechen.In den kommenden Wochen rechnen wir mit dem Abschluss von mehreren Kooperationsverträgen mit großen Pharma- bzw. Medizintechnikunternehmen. Das sollte zu einer Neubewertung der Sernova-Aktie führen.Interessanterweise sitzt Dr. Anke M. Schulte vom Big Player Sanofi bereits im internationalen Beirat von Sernova. Medtronic ist ebenfalls bestens informiert, wie wir oben aufgezeigt haben. Von Kooperations- zu Lizenzverträgen ist es dann nur ein vergleichsweise kleiner Schritt mit riesigen Auswirkungen (Upfrontzahlung, Meilensteinzahlungen, Lizenzgebühren), wenn man davon ausgeht, dass gemeinsame Test nur 3-6 Monate dauern sollten.Einen mittelfristigen Wechsel an die NASDAQ würden wir sehr begrüßen, da es das Mekka für Biotech-Investoren ist und viele neue Anleger auf Sernova aufmerksam machen würde, was wiederum dem Aktienkurs Flügel verleihen müsste.Die Sernova-Aktie kann spesengünstig in Frankfurt, Stuttgart, auf Tradegate oder direkt in Kanada gehandelt werden. Hinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von Sernova Corp. interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien des besprochenen Unternehmens Sernova Corp. und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von Sernova Corp. interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien des besprochenen Unternehmens Sernova Corp. und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Die in dieser Publikationen von PROFITEER/shareribs.com angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!