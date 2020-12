Mit neuen Memory Express-Zertifikaten plus können Anleger in den nächsten Jahren auch bei einem deutlichen Kursrückgang der SAP- und der Siemens-Aktie zu hohen Renditen gelangen.

Memory Express-Zertifikate werden vor allem von Anlegern eingesetzt, die mit Hilfe des Aktienmarktes mit möglichst geringem Risiko möglichst hohe Renditen erzielen wollen. Diese Zertifikate ermöglichen nicht nur bei stagnierenden oder steigenden Notierungen, sondern auch bei teilweise deutlich nachgebenden Notierungen der zugrunde liegenden Aktien positive Renditen.

Derzeit bietet die Landesbank Baden-Württemberg Memory Express-Zertifikate plus unter anderem auf die DAX-Werte SAP (ISIN: DE0007164600) und Siemens (ISIN: DE0007236101) zur Zeichnung an. Beide Zertifikate sind mit 25-prozentigen Sicherheitspuffern ausgestattet. Während das Zertifikat auf die Siemens-Aktie (ISIN: DE000LB2KNY1) eine Renditechance von 3,50 Prozent je Beobachtungsperiode bietet, können Anleger mit dem SAP-Zertifikat (ISIN: DE000LB2KNW5) sogar eine Bruttorendite von 4,00 Euro pro Beobachtungsperiode erzielen. Am Beispiel des Memory Express-Zertifikates plus auf die SAP-Aktie soll die Funktionsweise dieser Zertifikate veranschaulicht werden.