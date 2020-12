Foto: finanzbusiness Volksbank aus Bad Oldesloe plant dritte Fusion in vier Jahren Nachrichtenquelle: Finanz Business 48 | 0 | 0 01.12.2020, 07:45 | Durch den Zusammenschluss dreier Institute in Norddeutschland entsteht 2021 die drittgrößte Genossenschaftsbank in der Region - mit dem größten Eigenkapital Norddeutschlands, wie FinanzBusiness erfuhr.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer