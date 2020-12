Grande West wird Produktionsstätte mit Buy America-Zertifizierung in Part-nerschaft mit Hinduja Tech entwickeln

Vancouver (British Columbia), 1. Dezember 2020 – Grande West Transportation Group Inc. (TSX-V: BUS, OTCQX: GWTNF, FWB: 6LG) („Grande West“ oder das „Unternehmen“), ein kanadischer Hersteller von mittelgroßen Mehrzweck-Transitfahrzeugen für den Verkauf in Kanada und den USA, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Hinduja Tech Inc. einen Vertrag über die Erarbeitung von Entwurfs- und Konstruktionsplänen für seine neue amerikanische Betriebsanlage und -zentrale abgeschlossen hat.

Grande West Transportation beabsichtigt, eine komplett neue Busproduktionsstätte im US-Bundesstaat Washington zu entwerfen und entwickeln (siehe Pressemeldung vom 4. November 2020 hier), wobei es hinsichtlich der Aufnahme seiner Produktionsaktivitäten für neue Busmodelle einen aggressiven Zeitplan verfolgt. Grande West hat Hinduja Tech Inc., einen Anbieter von integrierten Produktentwicklungs- und digitalen Technologien und Lösungen, als Partner für die Planung einer neuen Produktionsstätte für die Entwicklung von kostengünstigen Bussen mit Buy America-Zertifizierung für den US-Markt ausgewählt.

„Im Rahmen seiner ehrgeizigen Pläne will Grande West eine US-Betriebszentrale eröffnen und eine hochmoderne Fertigungs-/Montageanlage im US-Bundesstaat Washington entwickeln. Hierfür haben wir uns mit einem weltweit führenden Unternehmen zusammengetan. Hinduja Tech hat erfolgreich mit vielen der weltweit größten Tier-1-Originalgeräteherstellern (OEMs) der Automobilindustrie bei der Entwicklung kostengünstiger, revolutionärer Herstellungsprozesse zusammengearbeitet. Durch den Einsatz ihrer Fachkenntnisse möchten wir sicherstellen, dass wir mit den größten Busherstellern in den Vereinigten Staaten konkurrieren können, indem wir den Arbeitsaufwand bei der Montage unserer Vicinity-Busse verringern. Wir verfügen über ein großartiges Produkt und müssen uns jetzt darauf konzentrieren, zu gewährleisten, dass unsere Fertigungsanlage äußerst wettbewerbsfähig ist, damit wir uns um Aufträge in den USA bewerben können“, meint William Trainer, President und CEO von Grande West.

„Wir freuen uns sehr, mit Grande West bei seinen aktuellen technischen Aufgaben zusammenzuarbeiten, freuen uns jedoch noch mehr auf die Planung der ersten Produktionsstätte des Unternehmens in den USA. Angesichts der langen Geschichte der Hinduja Group bei der Herstellung von Nutzfahrzeugen in Verbindung mit der einzigartigen auf Sparsamkeit ausgerichteten Designphilosophie von Hinduja Tech bin ich mir sehr sicher, dass wir einen robusten und höchst effizienten Herstellungsprozess für Busse entwickeln werden können, der sich für die Pläne von Grande West zur Fertigung von Bussen für die gesamten USA eignen wird“, erklärt Kumar Prabhas, CEO von Hinduja Tech. „Wir teilen mit Grande West die Leidenschaft - und die Vision -, nachhaltige und zugängliche Transportlösung für jedermann bereitzustellen, und werden uns voll und ganz dafür einsetzen, Grande West in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen.“