Durchbruch für MustGrow (0C0)

Saskatoon 01.12.2020 - Die Produktion von Bananen ist weltweit ein Milliardengeschäft. Dieses ist zunehmend bedroht vom früher als Panama-Krankheit bezeichneten Pilzbefall bedroht. Die Profiteer-Empfehlung MustGrow meldete hierzu nun große Fortschritte.



Die Pilzerkrankung Fusarium-Welke TR4 ist für die globale Bananenproduktion zu einer enormen Herausforderung geworden. Hier werden Umsätze im Umfang von jährlich rund 25 Mrd. USD erwirtschaftet. Seit einigen Jahren basiert der globale Handel dabei vor allem auf sogenannten Cultivaren der Cavendish-Gruppe. Diese werden seit den 1960ern genutzt und der Umstieg der Industrie auf diesen Cultivar war eine Reaktion auf den Pilzbefall des Vorgängers Gros Michel.





Seit rund 30 Jahren ist bekannt, dass der neue Cultivar ebenfalls anfällig für eine neue Rasse des Pilzbefalls ist, womit die Unsicherheit in der Branche stark zugenommen hat, da es bis jetzt kein Wirksames Fungizid gibt.MustGrow gab am 1. Dezember bekannt, dass man bei Labortests in Kolumbien große Fortschritte bei der Bekämpfung von Fusarium-Welke TR4 gemacht hat. Demnach ist es mit der auf Senf basierenden organischen Biopestizid-Formulierung gelungen, die Erkrankung vollständig zu kontrollieren. Man plant nun weitere Tests hinsichtlich der Fähigkeit des Bio-Pestizids von MustGrow, Fusarium-Welke TR4 in Gewächshäusern und Feldern zu kontrollieren. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/37nXs7JFür Kolumbien kommt die Entwicklung keinen Tag zu früh. Das Land hat den Notstand ausgerufen, um Maßnahmen zur Bekämpfung der Krankheit ergreifen zu können.