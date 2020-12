Exasol holt sich mehr als 43 Millionen Euro bei Anlegern

Exasol hat die gestern angekündigte Kapitalerhöhung bereits abgeschlossen. Unternehmensangaben zufolge wurden 2,2 Millionen neue Exasol Aktien platziert, der Ausgabepreis wurde bei 19,50 Euro festgelegt. „Die Kapitalerhöhung war 45 Minuten nach Beginn des Bookbuilding überzeichnet, so dass dieses bereits nach wenigen Stunden abgeschlossen werden konnte”, so das Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag. Für Aktionäre gab es ...